Son dakika | İstanbul'un göbeğinde skandal konser! Hiçbir kurala uymadılar
Son dakika haberi... Rock müzik grubu Redd İstanbul Maçka Parkı'nda büyük bir skandala imza attı. 81 ilde vatandaşlar koronavirüs vaka sayılarının azalması için maske ve mesafe kuralına azami dikkat ederken, müzik grubunun konserinde bu tedbirlerin hiçbirine uyulmadı. Bugün itibariyle 6 binin altına düşen vaka sayılarını yeniden tırmandırmasından endişe edilen konser skandalında, ünlü müzik grubu Redd'e sosyal medyada sert tepkiler oldu.
Beşiktaş Maçka Parkı'nda Redd isimli müzik grubu, koronavirüs salgınına rağmen açık hava konseri verdi. Onlarca kişi iç içe durarak sosyal mesafeyi hiçe saydı.
Beşiktaş'ta bulunan Maçka Parkı'nda Redd isimli müzik grubu, koronavirüs salgınına rağmen saat 19.00'da açık hava konseri verdi. Parkta bulunan Onlarca kişi iç içe durarak sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Konsere katılım sağlayan birçok kişinin ise maske takmadığı görüldü.
REDD GRUBU KONSERİ TWİTTER HESABINDAN DUYURDU
Müzik grubu konserin yapılacağı alan ve saati sosyal medyadaki Twitter hesabından yaptı. Yapılan paylaşımda, "Saat 19.00'da Maçka Parkı alt kapı Havuz civarlarındayız" denildi.