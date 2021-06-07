Son dakika: FETO'nun yeğeni Selahaddin Gülen 222 örgüt üyesinin adını verdi

ABD'de kendisi için birçok senatörle irtibata geçildiğini Kenya'dan Türkiye'ye iade edilmemesi için baskı kurulması istendiğini söyledi. Gülen, Amerika'da örgüt aleyhine yapılan tüm haber ve faaliyetlerde Fetullah Gülen'in, B.E'.ye konunun taraflarına sonuçlanması için talimat verdiğini ve B.E'nin senato üyeleri ile görüşerek olayları çözümlediğini aktardı.