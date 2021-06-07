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Son dakika: FETO'nun yeğeni Selahaddin Gülen 222 örgüt üyesinin adını verdi

Son dakika haberine göre; Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla 'ye getirilen ve amcası terör örgütü elebaşısı nedeniyle doğduğundan beri örgütte olduğunu söyleyen yeğeni , örgütün üst düzey yöneticileri dahil toplam 222 örgüt üyesini deşifre etti.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 07.06.2021
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Son dakika: FETO'nun yeğeni Selahaddin Gülen 222 örgüt üyesinin adını verdi
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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla 'ye getirilen ve amcası terör örgütü elebaşısı nedeniyle doğduğundan beri örgütte olduğunu söyleyen yeğen , teröristbaşının 'daki yaşamına ilişkin bilinmeyenleri anlattı. Örgütün üst düzey yöneticileri, istişare heyeti ve elebaşının Pensilvanya'daki kampında yaşayanlar dahil toplam 222 örgüt üyesini deşifre etti.


İtirafçı yeğen, Pensilvanya kampındaki 18 molla, istişare heyetindeki 12 kişi, ülke sorumluları ve aile imamı da dahil olmak üzere 222 kişi hakkında bildiklerini anlattı.

'de kendisi için birçok senatörle irtibata geçildiğini Kenya'dan Türkiye'ye iade edilmemesi için baskı kurulması istendiğini söyledi. , 'da örgüt aleyhine yapılan tüm haber ve faaliyetlerde Fetullah Gülen'in, B.E'.ye konunun taraflarına sonuçlanması için talimat verdiğini ve B.E'nin senato üyeleri ile görüşerek olayları çözümlediğini aktardı.


Gülen, 15 Temmuz sürecinden sonra firar eden örgüt üyelerinin Amerika'da örgüt tarafından özel evlerde barındırıldığını ve işe yerleştirildiğini anlattı.

KIZ ÇOCUĞUNA TECAVÜZ!

Aynı zamanda 'da 2007'de babası ve kardeşi ile birlikte 15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz olayı nedeniyle de "Küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel saldırı" suçundan aranan zanlı, tecavüz olayıyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara ise "Kızın akli dengesi yerinde değildi" diyerek inkara sarıldı.

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