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Teröristbaşı Fethullah Gülen öldüğünde yerine kim geçecek? FETÖ'de nasıl bir iç savaş yaşanıyor? Mahmut Övür A Haber'de açıkladı

A Haber canlı yayınında terör örgütüne yönelik çarpıcı açıklamalarda bulunan Yazarı Mahmut Övür örgüt içinde ciddi çatlakların oluşmaya başladığını ifade etti. Övür ayrıca örgüt içindeki gruplaşma ve yolsuzluklara da değinirken, teröristbaşı Gülen'in ölmesinin ardından onun yerine geçecek ismi de canlı yayında açıkladı. İşte detaylar...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 17.04.2021 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021
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Teröristbaşı Fethullah Gülen öldüğünde yerine kim geçecek? FETÖ'de nasıl bir iç savaş yaşanıyor? Mahmut Övür A Haber'de açıkladı

Yazarı Mahmut Övür A Haber canlı yayınında terör örgütüne yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ÖRGÜT İÇİNDE ÇATLAKLAR BAŞLADI

sonrası FETÖ için de ciddi anlamda soru işaretleri yaşandığını belirten Övür, 2020'nin ortasında örgüt içinde çatlakların başladığını ifade etti.

100 MİLYON DOLARLIK YOLSUZLUK

Örgüt içerisinde 100 milyon dolarlık bir yolsuzluk olduğunu söyleyen Övür, bu durumun örgüt içinde ciddi bir tartışmaya yol açtığını belirtti.

TERÖRİST GÜLEN'İN YERİNE KİM GEÇECEK?

Övür ayrıca FETÖ'nün yerine geçebilecek ismin ile FETÖ elebaşının özel kalemi arasında bir kavga yaşandığını söyledi.

KİM KİME MUHALEFET EDİYOR?

Mustafa Özcan ve Türk Yolu Bir grubunun bir çete oluşturduğunu söyleyen Övür, bu gruba genelde akademisyen eksenli kişilerin muhalefet ettiğini ifade etti. Övür, terörist başı Gülen'ın de Mustafa Özcan'ı desteklediğini söyledi.

BİR FİKRE SAHİP DEĞİLLER

Övür ayrıca Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan'ı çetecilikle suçlayanların, FETÖ elebaşı için halen bir fikre sahip olmadığını söyledi.

ABD KOLAY KOLAY VAZGEÇMEZ

Dünyanın 160 ülkesinde casusluk faaliyetleri sürdüren FETÖ'den 'nin kolay kolay vazgeçmesinin mümkün olmadığını söyleyen Övür, yapıyı elebaşı Gülen'in ayakta tuttuğunu ifade etti.

Teröristbaşı Fetullah Gülen öldüğünde yerine kim geçecek? TERÖRİSTBAŞI FETULLAH GÜLEN ÖLDÜĞÜNDE YERİNE KİM GEÇECEK?

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