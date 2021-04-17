Teröristbaşı Fethullah Gülen öldüğünde yerine kim geçecek? FETÖ'de nasıl bir iç savaş yaşanıyor? Mahmut Övür A Haber'de açıkladı

KİM KİME MUHALEFET EDİYOR?

Mustafa Özcan ve Türk Yolu Bir grubunun bir çete oluşturduğunu söyleyen Övür, bu gruba genelde akademisyen eksenli kişilerin muhalefet ettiğini ifade etti. Övür, terörist başı Gülen'ın de Mustafa Özcan'ı desteklediğini söyledi.