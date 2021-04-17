Teröristbaşı Fethullah Gülen öldüğünde yerine kim geçecek? FETÖ'de nasıl bir iç savaş yaşanıyor? Mahmut Övür A Haber'de açıkladı
A Haber canlı yayınında FETÖ terör örgütüne yönelik çarpıcı açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür örgüt içinde ciddi çatlakların oluşmaya başladığını ifade etti. Övür ayrıca örgüt içindeki gruplaşma ve yolsuzluklara da değinirken, teröristbaşı Gülen'in ölmesinin ardından onun yerine geçecek ismi de canlı yayında açıkladı. İşte detaylar...
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber canlı yayınında FETÖ terör örgütüne yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.
ÖRGÜT İÇİNDE ÇATLAKLAR BAŞLADI
15 Temmuz sonrası FETÖ için de ciddi anlamda soru işaretleri yaşandığını belirten Övür, 2020'nin ortasında örgüt içinde çatlakların başladığını ifade etti.
100 MİLYON DOLARLIK YOLSUZLUK
Örgüt içerisinde 100 milyon dolarlık bir yolsuzluk olduğunu söyleyen Övür, bu durumun örgüt içinde ciddi bir tartışmaya yol açtığını belirtti.
TERÖRİST GÜLEN'İN YERİNE KİM GEÇECEK?
Övür ayrıca FETÖ'nün yerine geçebilecek ismin Mustafa Özcan ile FETÖ elebaşının özel kalemi arasında bir kavga yaşandığını söyledi.
KİM KİME MUHALEFET EDİYOR?
Mustafa Özcan ve Türk Yolu Bir grubunun bir çete oluşturduğunu söyleyen Övür, bu gruba genelde akademisyen eksenli kişilerin muhalefet ettiğini ifade etti. Övür, terörist başı Gülen'ın de Mustafa Özcan'ı desteklediğini söyledi.
BİR FİKRE SAHİP DEĞİLLER
Övür ayrıca Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan'ı çetecilikle suçlayanların, FETÖ elebaşı için halen bir fikre sahip olmadığını söyledi.
ABD KOLAY KOLAY VAZGEÇMEZ
Dünyanın 160 ülkesinde casusluk faaliyetleri sürdüren FETÖ'den ABD'nin kolay kolay vazgeçmesinin mümkün olmadığını söyleyen Övür, yapıyı elebaşı Gülen'in ayakta tuttuğunu ifade etti.
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