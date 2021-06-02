İşte teröristbaşı Fethullah Gülen ile organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in söylemlerindeki benzerlikler! Turgay Güler'den A Haber ekranlarında flaş yorumlar

BİR TRİPOD BİR KAMERA

Dubai'deki kirli operasyonda da Sedat Peker'in "Bir tripod ve bir kamera bir de ben" söylemini hatırlatan Güler, burada organize suç örgütü liderinin bunu neden ısrarla vurguladığını da açıkladı. "Bunu söylemesinin nedeni arkasındaki güçleri gizleme çabası" diyen Güler başka örnekler de verdi.