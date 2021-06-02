İşte teröristbaşı Fethullah Gülen ile organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in söylemlerindeki benzerlikler! Turgay Güler'den A Haber ekranlarında flaş yorumlar
Akşam Gazetesi Yazarı Turgay Güler A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında teröristbaşı Fethullah Gülen ile organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in söylemlerinde benzerlikleri canlı yayında örnekleriyle açıkladı. İşte o örneklerin detayları...
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Akşam Gazetesi Yazarı Turgay Güler teröristbaşı Fethullah Gülen ile organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in söylem birliğindeki örnekleri canlı yayında açıkladı.
17-25 ARALIK ÖNCESİ GÜLEN'DE VİDEOLAR ÇEKİYORDU
17-25 Aralık döneminde kameralar karşısına geçip videolar çeken kişinin FETÖ lideri Fethullah Gülen olduğunu ifade eden Turgay Güler, Gülen'in bakanları ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını belirtti.
TERÖRİSTBAŞI: BEN BUNLARIN BİNDE BİRİNİ TANIMAM
Dubai'deki kirli operasyona değinen Güler, 17-25 Aralık ile Dubai'deki kirli operasyonun benzerliğine de vurgu yaptı. Teröristbaşı Gülen'in BBC'ye verdiği röportaja değinen Güler, Gülen'in "Ben bu adamların (17-25 Aralık operasyonunun yapanların) binde birini tanımam. Benimle ilgileri yok. Türkiye'de meşru bir operasyon yapılıyor" sözlerini hatırlattı.
BİR TRİPOD BİR KAMERA
Dubai'deki kirli operasyonda da Sedat Peker'in "Bir tripod ve bir kamera bir de ben" söylemini hatırlatan Güler, burada organize suç örgütü liderinin bunu neden ısrarla vurguladığını da açıkladı. "Bunu söylemesinin nedeni arkasındaki güçleri gizleme çabası" diyen Güler başka örnekler de verdi.
"BEN CENNETE GİTSEM..."
"Ben cennete gitsem, Süleyman Soylu cehenneme gitse diyeceğim ki beni de cehenneme gönderin" söylemine de değinen Güler, bu konuda da teröristbaşı Gülen'in geçmişteki cümlelerini hatırlattı.
AKILLARA TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İN VERDİĞİ RÖPORTAJ GELDİ
Teröristbaşı Gülen'in Savaş Ay'a verdiği röportajda "Cebrail gelse parti kurdum dese ben diyeceğim ki sana destek veremem" ifadesinin Dubai'deki suç örgütü liderinin söylemiyle benzerliğine vurgu yaptı.
KILIÇDAROĞLU MAVİ DOSYALARLA GEZDİ
CHP'de Deniz Baykal'a yapılan kaset kumpası öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun mavi dosyalarla sürekli olarak görüntüler verdiğine değinen Güler, bu konuda bir PR çalışması yapıldığını söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A YIKMAYA ÇALIŞTI
Deniz Baykal'a kaset kumpasının ardından Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçtiğini söyleyen Güler, Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'ın kumpas görüntülerini Başkan Erdoğan'a yıkmaya çalıştığını ifade etti.
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