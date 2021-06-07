Son dakika: AK Parti harekete geçti! Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 'müsilaj' genelgesi





İLLERDE VALİ BAŞKANLIĞINDA

Genelgede, il bazında yapılan ve yapılacak çalışmaların yürütülmesi ve koordinasyonun sağlanması için valiliklerde, vali başkanlığında Koordinasyon Merkezi oluşturulacağı kaydedilerek, "Koordinasyon Merkezinin sekretarya hizmetleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince yürütülecektir. Bu çalışmada Marmara Denizi Eylem Planında öngörülen eylemlerle ilgili tüm kurum/kuruluşlar ve taşra teşkilatları ile yerel yönetimler personel, makine, ekipman ve benzeri bütün imkanları ile çalışmalara destek verecektir. Bununla birlikte, Büyükşehir Belediyeleri, İl ve İlçe Belediyeleri ve Katı Atık Belediye Birlikleri ayrıca denizden toplanan müsilaj ve atıkların taşınması ve bertaraf tesislerinde yönetimi konusunda gerekli tüm çalışmaları yürüteceklerdir" denildi.

FELAKETİN BOYUTU KORKUNÇ

Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyalarının son fotoğrafları felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Fenerbahçe Sahili'nde denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyası, yoğunlaşmaya devam ediyor. Son aylarda Marmara Denizi ve çevresinde oluşan denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyası havadan görüntülendi. İstanbul sahillerinde yoğunluğunu artıran deniz salyası, özellikle sabah saatlerinde yoğun bir kokuyu da beraberinde getiriyor. Marmara Denizi'nde sıklıkla görülen ve deniz salyası olarak bilinen müsilaj, sahil şeridinde oluşturduğu tabaka ile korkutucu görüntülere neden oldu.