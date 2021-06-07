Son dakika: AK Parti harekete geçti! Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 'müsilaj' genelgesi
SON DAKİKA HABERİ! AK Parti'den müsilaj sorununa ilişkin açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "TBMM'de müsilaj araştırma komisyonu kuracağız. Genel Kurul da önergemizi ele alacağız." dedi. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, deniz salyası (müsilaj) sorununun giderilmesi amacıyla Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilin valilik ve belediyelerine "Türkiye'nin en büyük deniz temizliği seferberliği"nin başlatılmasına yönelik genelge gönderdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "TBMM'de müsilaj araştırma komisyonu kuracağız. Genel Kurul da önergemizi ele alacağız.. Bütün partilerin hassasiyet gösterdiği bu kunu ile ilgili önergelerini verirlerse perşembe günü de Genel kurulda görüşebiliriz." şeklinde konuştu.
BAKANLIKTAN 'MÜSİLAJ' GENELGESİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Marmara Denizi'nde kıyısı bulunan Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova valilikleri, merkez belediyeleri ve ilçe belediyeleri, Marmara Belediyeler Birliği, ilgili belediye katı atık birlikleri, ilgili sivil toplum kuruluşları, ilgili sanayi ve ticaret odalarına genelge gönderildi.
'EN BÜYÜK DENİZ TEMİZLİĞİ SEFERBERLİĞİ'
'Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin genelgede, Marmara Denizi'nde son günlerde sıcaklık (iklim değişikliği etkisi ile birlikte), deniz suyundaki durağanlık ve azot-fosfor bolluğuna bağlı olarak ortaya çıkan ve doğal yaşamı etkileyen afet niteliğinde müsilaj kirliliği görülmeye başlandığı hatırlatıldı. Kirliliğin giderilmesi amacıyla bakanlık koordinasyonunda Marmara Deniz Havzası'nda yer alan valilikler, yerel yönetimler, ilgili kurum/kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin katılımlarıyla 'Marmara Denizi Eyle Planı' hazırlandığı kaydedildi. Müsilajdan kaynaklanan kirliliğin 7 gün 24 saat esaslı çalışılarak deniz ortamından giderilmesi, toplanması ve yönetimine ilişkin 8 Haziran'da 'en büyük deniz temizliği seferberliği' başlatılacağı anımsatıldı.
İSTANBUL'DA BAKAN YARDIMCISI BAŞKANLIĞINDA
Bu çerçevede; Marmara Denizi'ne kıyısı olan valiliklerin koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı tüm merkez, bağlı ve taşra teşkilatları, büyükşehir belediyeleri, il ve ilçe belediyeleri ve katı atık belediye birlikleri, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere ilgili tüm kurum/kuruluşlarca bu çalışmanın başlatılması ve tamamlanıncaya kadar koordineli bir şekilde yürütülmesi gerektiği kaydedildi. Açıklamada, "Tüm çalışmaların izlenmesi, kontrolü ve denetimi Bakanlığımızca yürütülecektir. Bu kapsamda Bakan Yardımcısı başkanlığında İstanbul'da Koordinasyon ve Bilgilendirme Merkezi oluşturulacaktır. Koordinasyon ve Bilgilendirme Merkezinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü temsilcileri ile Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden çevreden sorumlu Şube Müdürü veya teknik personel görevlendirilecektir. Merkezin sekretaryası Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır" denildi.
İLLERDE VALİ BAŞKANLIĞINDA
Genelgede, il bazında yapılan ve yapılacak çalışmaların yürütülmesi ve koordinasyonun sağlanması için valiliklerde, vali başkanlığında Koordinasyon Merkezi oluşturulacağı kaydedilerek, "Koordinasyon Merkezinin sekretarya hizmetleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince yürütülecektir. Bu çalışmada Marmara Denizi Eylem Planında öngörülen eylemlerle ilgili tüm kurum/kuruluşlar ve taşra teşkilatları ile yerel yönetimler personel, makine, ekipman ve benzeri bütün imkanları ile çalışmalara destek verecektir. Bununla birlikte, Büyükşehir Belediyeleri, İl ve İlçe Belediyeleri ve Katı Atık Belediye Birlikleri ayrıca denizden toplanan müsilaj ve atıkların taşınması ve bertaraf tesislerinde yönetimi konusunda gerekli tüm çalışmaları yürüteceklerdir" denildi.
FELAKETİN BOYUTU KORKUNÇ
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyalarının son fotoğrafları felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
Fenerbahçe Sahili'nde denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyası, yoğunlaşmaya devam ediyor. Son aylarda Marmara Denizi ve çevresinde oluşan denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyası havadan görüntülendi. İstanbul sahillerinde yoğunluğunu artıran deniz salyası, özellikle sabah saatlerinde yoğun bir kokuyu da beraberinde getiriyor. Marmara Denizi'nde sıklıkla görülen ve deniz salyası olarak bilinen müsilaj, sahil şeridinde oluşturduğu tabaka ile korkutucu görüntülere neden oldu.
Deniz salyasının yoğun olduğu alanlardan Kadıköy Fenerbahçe Sahili'nde son durum, drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde sahil şeridini kaplayan deniz salyasının etkisi altına aldığı alanın büyüklüğünü gözler önüne serildi.
"MÜSİLAJ BELASINDAN DA DENİZLERİMİZİ KURTARACAĞIZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmasında Marmara Denizi'nde görülen müsilaj sorununa ilişkin de şunları kaydetti:
"Son dönemde Marmara'da karşımıza çıkan müsilaj gibi sorunların kaynağı arıtılmadan denizlere bırakılan atık sulardır. Bu konuda Çevre Şehircilik Bakanıma talimatı verdim. Hiç gecikmeden 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi niye bunu yapmıyor, İzmir niye yapmıyor, Konya bunu niye yapmıyor, şu niye yapmıyor, bu niye yapmıyor?' demeyeceğiz. Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak bu işi koordinasyonuna alacaksınız, üniversitelerle beraber el ele verip bütün başta Marmara olmak üzere, bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Biz bunu yapar mıyız? Yaparız. Biz bunu Haliç'te yaptık mı? Yaptık. Haliç'i nasıl temizlediysek ki daha büyük bela idi, inşallah müsilaj belasından da denizlerimizi kurtaracağız. Tabii benim korkum şimdi bu Karadeniz'e yayılır, Karadeniz'den bir de Marmara'ya bunun bir girdisi olursa bela büyüktür. Hiç gecikmeden bu adımı atmamız lazım. Tabii iklim değişikliği sebebiyle deniz suyu sıcaklığındaki artışın da bu tabloda önemli bir payı var. Bakanlığımız 300 kişilik bir ekiple Marmara'nın 91 ayrı noktasında, karada da tüm atık su arıtma, katı atık tesisleriyle kirlilik kaynağı olabilecek her yerde şu anda denetimlerini sürdürüyor. Müsilaj istilası ancak belediyelerden üniversitelere ve özel sektörümüze kadar tüm kurumlarımızın ortak gayretiyle çözülebilecek bir sorundur. Hazırladığımız eylem planıyla tüm kurumlarımızın katkısını alarak bu meselenin üstesinden geleceğimize inanıyorum."
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