07 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri HSK'da görev dağılımı belli oldu! Mehmet Akif Ekinci başkanvekili olarak seçildi

HSK'da görev dağılımı belli oldu! Mehmet Akif Ekinci başkanvekili olarak seçildi

Son dakika haberine göre: HSK Genel Kurulu, Daire Başkanlarını belirledi. Buna göre; HSK Birinci Daire Başkanı mevcut Başkan olurken İkinci Daire Başkanı ve Başkanvekili seçildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
ABONE OL
HSK'da görev dağılımı belli oldu! Mehmet Akif Ekinci başkanvekili olarak seçildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine seçilen yeni üyeler, HSK Başkanı ve Adalet Bakanı başkanlığında yaptıkları ilk Genel Kurul'da birinci ve ikinci Daire başkanlarını belirledi. Buna göre, Birinci Daire Başkanı olurken, HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı oldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine seçilen yeni üyeler, HSK Başkanı ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında ilk Genel Kurul toplantısını yaptı. Toplantı sırasında yapılan oylama sonrasında şu anda Birinci Daire Başkanı olan Halil Koç yerinde kalırken, HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci oldu.

HSK'DA DAİRELER BELİRLENDİ

Ayrıca, yeni üyelerin daireleri de belli oldu. Daire Başkanlığı seçimi sonrasında üyeler içinde bir oylama yapıldı. Yapılan oylamanın ardından, Halil Koç Birinci Daire Başkanı, , , , ve da Birinci Daire üyesi oldu.

HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı olarak Mehmet Akif Ekinci seçilirken, , , , Cumhur Şahin ve 2. Daire üyesi olarak belirlendi.

HSK'da görev dağılımı belli oldu HSK'DA GÖREV DAĞILIMI BELLİ OLDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA