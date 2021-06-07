127 yıldır tarihin tanığı Yeni Asır





HARF DEVRİMİNİ İLK UYGULADI

YENİ ASIR, Şevket Bilgin'in oğlu Dinç Bilgin'in yaratıcı ve cesur kişiliğiyle en parlak devirlerini yaşadı. 1928'de harf devrimini Türkiye'de ilk uygulayan gazete olarak Atatürk'ten takdirname alan YENİ ASIR, Dinç Bilgin sayesinde ilklerin yayın organı oldu. 1967 yılında Türkiye'de ilk ofset baskı tekniğini uygulayan YENİ ASIR, 1977'de Avrupada bilgisayar kullanan ilk gazete unvanını aldı. YENİ ASIR'daki gazetecilik deneyimi ve tecrübesi, Babı-Ali'ye de taşarak SABAH, TAKVİM, FOTOMAÇ gibi ülke çapındaki gazeteleri ve pek çok dergiyi yarattı. Ege Bölgesi'nde 7 ilde yayın yapan gazete, bir ara 210 bin tiraja ulaşarak dünya yerel gazeteler rekorunu kırdı. YENİ ASIR, 1998 yılının Aralık ayından itibaren dijital yayınlara geçti. Bab-ı Ali'deki gazeteler dijital yayınlara karşı çıktılar, direndiler ama sonradan YENİ ASIR elemanlarını yüksek ücretlere transfer ederek dijital sistemde gazete çıkarmak zorunda kaldılar. YENİ ASIR 127 yıldır basın meşalesini gurur ve azimle taşıyor. Şimdi Ege'den Türkiye'ye taşındı, tüm halkımız YENİ ASIR'ın örnek yayıncılığını izleme zevkine kavuştu. Nice 127 yıllara.





YENİLİKLERE PENCERE AÇTI

YENİ ASIR, gazetecilikte ve sosyal hayatta ilklerin irfan yuvasıdır. ASIR adıyla Selanik'te 127 yıl önce yayın yaşantısına başlayan gazete, Türkiye'nin yaşayan en eski gazetesi unvanına sahip. "En eski" olmasına karşın, Türk basınında devrim olarak adlandırılabilecek yeniliklerin hemen tümünü de Yeni Asır imza attı. Adına "Yeni" kelimesini eklediği günden itibaren başlığını Latin harfleriyle de yayınladı ve bunu yapan ilk Türk gazetesi oldu, hem de harf devriminden 20 yıl önce... 127 yıllık yayın hayatı boyunca, Türk-Yunan Savaşı, 1. ve 2. dünya savaşları ile dünya ve Türkiye'deki tüm değişimlere tanıklık etti. Yeni Türk alfabesinin kabulünden sonra, tanınan kanuni süreden 6 ay önce ülkenin yeni alfabe ile basılan ilk gazetesi olma unvanını ele geçirdi.