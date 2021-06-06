Sabah yazarı Mahmut Övür kaleme aldı: Çevrenin First Lady’si

VAN DENİZİ

Önceki gün Hıncal Abi (Uluç) de yazdı; Sıfır Atık kampanyası ile hepimizi filelerle alışverişe yönelten Emine Erdoğan, buna "Sıfır Atık Mavi" projesini de ekledi. Ve işe dünyanın en "özel denizi" Van Gölü'yle başlayarak şöyle dedi:

"İklim değişikliğiyle mücadele, çok hızlı ve ciddiyetle ele alınması gereken bir konu. Bu nedenle, yürüttüğümüz 'Sıfır Atık' ve 'Sıfır Atık Mavi' projeleri, Türkiye'de iklim değişikliğiyle mücadelede çok önemli adımlar. Su kaynaklarımızı ve tabiatı korumak için, seferberlik duygusuyla çalışmaktan başka seçeneğimiz yok. Bu bir tercih değil, zorunluluk."