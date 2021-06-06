Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: 1212 terörist etkisiz hale getirildi

Sağlanan başarı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri personelini tebrik eden Akar, "Şanlı Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri tarihimize yeni bir sayfa yazdınız, yeni bir sayfa ilave ettiniz." dedi.

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda bir özne haline geldiğini vurgulayarak, her geçen gün ilgi ve etki alanlarının genişlediğini, bunun da sorumluluklarını artırdığını ifade etti.

"TERÖRİSTLERİN 'GİRİLEMEZ' DEDİĞİ HER YERE GİRİLDİ"

Yurt içi ve sınır ötesinde devam eden teröristle mücadele operasyonlarına da değinen Akar, şunları kaydetti:

"Başta PKK/YPG olmak üzere DEAŞ, FETÖ ve tüm terör örgütlerinin yanı sıra her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele etmek mecburiyetimiz var. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Büyük bir başarı ile mücadele devam ediyor. İnşallah bu mücadelenin sonunda en son terörist etkisiz hale getirilecek. 24 Temmuz 2015'ten itibaren teröristlerin 'girilemez' dediği her yere girildi. Buraların hepsi temizlendi. Söz konusu tarihten bugüne kadar 18 bin 140 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren ise 1212 terörist etkisiz hale getirildi. 23 Nisan'da başlayan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatları da planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. 23 Nisan'dan bugüne kadar Suriye ve Irak'ın kuzeyinde toplam 352 terörist etkisiz hale getirildi."