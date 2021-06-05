Son dakika: Toplu açılış töreninde renkli anlar! Başkan Erdoğan'ın diyalogları gülümsetti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kızılırmak Deltası Koruma Projesi'nin açılışında yetkililer ile girdiği diyalog izleyenleri güldürdü.

Samsun'da Kızılırmak Deltası'ndaki açılışa bağlanan Başkan Erdoğan makasların çocuklara verilmesini isteyince Vali Zülküf Dağlı 'Burası tamamen doğal bir ortam, ülkemizin en nadide doğal ortamlarından bir tanesi. Bu açıdan makas yok' dedi. Başkan Erdoğan, 'İnsaf edin artık makas çocuklarda mı olacaktı? Siz onlara verecektiniz. Siz onlara doğal makas veremiyor musunuz? Doğal makasınız da mı yok? Bende doğal makas var. Devamlı yanımda taşırım' dedi ve cebinden çıkardığı çakıyı kameralara gösterdi. Başkan Erdoğan, 'Ay-yıldız var, görüyorsun. Bu doğal. Ve maharetleri de çoktur' dedi.

"İBRAHİM SEN HERHALDE KENDİ BOYUNA GÖRE GETİRDİN"

Başkan Erdoğan, Konya'daki çocuklara bisiklet hediye edileceğini duyunca bisikletlerin de sahneye getirilmesini istedi.