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Son dakika: Toplu açılış töreninde renkli anlar! Başkan Erdoğan'ın diyalogları gülümsetti

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pendik Millet Bahçesi’nde düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan'ın katıldığı açılış törenlerine Samsun Valisi Zülküf Dağlı ile Binali Yıldırım'ın esprisi damga vurdu. Vali Zülküf Dağlı, "Burası tamamen doğal bir ortam, bu açıdan makas yok" deyince Erdoğan, "Doğal makasınız da mı yok? Bende doğal makas var. Devamlı yanımda taşırım" dedi ve cebinden çıkardığı çakıyı kameralara gösterdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, 'da çocuklara hediye edilecek bisikletleri görmek istedi. Sahneye gelen bisikletler ise çocuklara göre biraz büyük olunca Erdoğan, kendisi gibi uzun boylu olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'na "İbrahim sen herhalde kendi boyuna göre getirdin" diyerek takıldı. Bu sözler salondakileri de güldürdü.

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Giriş Tarihi: 05.06.2021 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021
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Son dakika: Toplu açılış töreninde renkli anlar! Başkan Erdoğan'ın diyalogları gülümsetti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kızılırmak Deltası Koruma Projesi'nin açılışında yetkililer ile girdiği diyalog izleyenleri güldürdü.

Samsun'da Kızılırmak Deltası'ndaki açılışa bağlanan Başkan Erdoğan makasların çocuklara verilmesini isteyince Vali Zülküf Dağlı 'Burası tamamen doğal bir ortam, ülkemizin en nadide doğal ortamlarından bir tanesi. Bu açıdan makas yok' dedi. Başkan Erdoğan, 'İnsaf edin artık makas çocuklarda mı olacaktı? Siz onlara verecektiniz. Siz onlara doğal makas veremiyor musunuz? Doğal makasınız da mı yok? Bende doğal makas var. Devamlı yanımda taşırım' dedi ve cebinden çıkardığı çakıyı kameralara gösterdi. Başkan Erdoğan, 'Ay-yıldız var, görüyorsun. Bu doğal. Ve maharetleri de çoktur' dedi.

"İBRAHİM SEN HERHALDE KENDİ BOYUNA GÖRE GETİRDİN"
Başkan Erdoğan, 'daki çocuklara bisiklet hediye edileceğini duyunca bisikletlerin de sahneye getirilmesini istedi.

Ancak gelen bisikletler çocuklara göre biraz büyük olunca Erdoğan "Ona göre değil o." dedi.

Ardından çocukların yaşlarına göre olan bisikletlerin hediye edileceğini söylenmesi üzerine Erdoğan, uzun boylu olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a "İbrahim sen herhalde kendi boyuna göre getirdin" diyerek takıldı. Bu sözler Konya'da ve törenin yapıldığı salonda da gülüşmelere neden oldu.

BİNALİ YILDIRIM'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'I GÜLDÜREN ESPRİ
Başkan Erdoğan açılış için Muğla'ya bağlandıktan sonra 'Vali bey makaslar hazır mı?' sorusuna 'Makaslarımız hazır değil Cumhurbaşkanım, inşallah Millet Bahçemizin açılışını yaptığımızda kurdeleyi keseceğiz' yanıtını alınca 'Vallahi yandık ya' dedi.

Bu diyaloğun üzerine salondaki AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım 'O kadar açılış yapıyoruz ki ne makas kaldı ne kurdele' deyince gülümseten anlar yaşandı. Başkan Erdoğan da Binali Yıldırım'ın esprisi sonrası kahkaha attı.

Erdoğan, 'Bu olmadı, nasıl makası kurdeleyi bulundurmaz. Binali bey diyor ki 'O kadar açılış yapıyoruz ki ne makas kaldı ne kurdele' Çocuklarımıza makas ve kurdeleleri yarın teslim edeceksiniz' dedi.

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