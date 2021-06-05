05 Haziran 2021, Cumartesi
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Emine Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü paylaşımı

Başkan 'ın eşi , resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün farkındalıklarımızı artırmaya vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 05.06.2021 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021
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Emine Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından Sabah gazetesinde yayımlanan bir röportajını paylaştı.

Emine Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün farkındalıklarımızı artırmaya vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, Sabah gazetesinden Pınar Yıldız Yüksel ile yaptığı "Tabiata yapılan kötü muamele ağırıma gidiyor" başlıklı röportajın linkine de yer verdi.

Emine Erdoğan: Bu insanlık adına bir utanç tablosu EMİNE ERDOĞAN: BU İNSANLIK ADINA BİR UTANÇ TABLOSU
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