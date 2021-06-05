Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Çevre Günü mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın 5 Haziran Dünya Çevre Günü Mesajı:

DOĞANIN KORUNMASI BİR TERCİH DEĞİL BİR ZORUNLULUK

Tabiat, ilahi bir tecelli olarak insanlara emanet edilmiş canlı bir varlıktır.

İnsanlık için tüm unsurlarıyla doğanın korunması bir tercih değil bir zorunluluktur.

Özellikle son iki asırda tüm dünyada sanayi ve teknolojideki gelişmeler, insan ile doğa arasındaki ilişki ve anlayışta da değişiklikleri beraberinde getirmiştir.

Sınırsız tüketim ve doğaya tahakküm etme zihniyeti en büyük zararı yine insana, çevreye ve geleceğe vermektedir.