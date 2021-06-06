Cumhuriyet yazarlarının avukatı Kazım Yiğit Akalın FETÖ borsasını kurup para istemiş
Cumhuriyet Gazetesi yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun avukatlığını yapan Kazım Yiğit Akalın’ın, FETÖ’den yargılanan S.Ç.’nin serbest kalması için 200 bin dolar istediği ortaya çıktı. Tamamlanan iddianamede çarpıcı detaylar ortaya çıktı. 3 Mart'ta Kazım Yiğit Akalın'ın, Ş.Ç.'nin avukatının ofisine gittiğine yer verilen iddianamede Akalın'ın, "Ş.Ç.'yi bekletmeyiz. Ona yardımcı olacak şekilde ifadesini alırız. Emniyetten serbest bırakılır. Bunun karşılığında 150-200 bin dolar istediklerini söylediler" teklifinde bulunduğuna yer verildi.
Cumhuriyet Gazetesi yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatlığını yapan Kazım Yiğit Akalın'ın organizatörü olduğu iddia edilen 6 kişilik FETÖ borsası şebekesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesi tamamlandı.
4'ü polis, 2'si avukat 6 şüpheli hakkında "rüşvet almak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen 111 sayfalık iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianameye göre avukat Kazım Yiğit Akalın, içinde polis ve avukatların bulunduğu şebeke eliyle yüksek miktarlarda rüşvet karşılığında FETÖ'den yargılanan isimlerden para talep etti.
HTS kayıtlarında şüpheli polis memuruyla 176 kez Facetime uygulaması üzerinden arama kaydına rastlanırken, bir diğer polisle 328 kez etkileşim sağlandığı tespit edildi. Akalın ve 4 polis memurunun FETÖ dosyasının takibi için gerçekleştirilen eylemlerin olduğu süre zarfında, yoğun iletişim ve ortak baz kayıtlarına rastlandı.
150-200 BİN DOLAR İSTEDİ
3 Mart'ta Kazım Yiğit Akalın'ın, avukat İplikçioğlu'nun ofisine gittiğine yer verilen iddianamede Akalın'ın, "Ş.Ç.'yi bekletmeyiz. Ona yardımcı olacak şekilde ifadesini alırız. Emniyetten serbest bırakılır. Bunun karşılığında 150-200 bin dolar istediklerini söylediler" teklifinde bulunduğuna yer verildi.
Ş.Ç.'nin bu teklifi önce reddettiği ardından 4 Mart'ta teklifi yapanlarla tanışmak istediği anlatıldı. Akalın'ın irtibatlandırdığı polis memuru ve İplikçioğlu tanışmalarından bir gün sonra İmessage üzerinden iletişim sağladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bittorrent coin grafik değerlendirmesi nasıl? BitTorrent yükselişe geçecek mi? İşte uzman yorumları..
- Tansiyonu yükseldi, anında başvuru! Bankalardan atak geldi! Yapı Kredi, Garanti, Vakıfbank, Halkbank faiz oranları...
- Maaş zammı netleşiyor! 4D'li taşeron ve kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? Yüzdelik dilim maaş zammı...
- BİM'den onlarca yeni işçi alımı müjdesi! Deneyimsiz acil personel alımı yapılacak! Depocu, kasiyer, reyon elemanı...
- meb.gov.tr: LGS 2021 soruları ve cevapları burada! Sözel ve sayısal LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı tam liste
- Deniz salyası nedir? Denizde müsilaj neden olur? Deniz salyası nasıl geçer, çözümü var mı?
- LGS lise taban puanları açıklandı mı? 2021 MEB lise taban puanlar ve yüzdelik dilimler belli oldu mu? Son durum...
- LGS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2021 MEB sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç lira?
- MEB duyurdu! Bu hafta karneler alınacak mı? Karneler ne zaman verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak?
- Mayıs ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 7 Haziran nakdi ücret desteği yattı mı? Ödeme takvimi...
- Hızla yayılıyor! Türkiye'de de görüldü! MIS-C sendromu nedir? MIS-C hastalığı belirtileri neler?
- BİM'den yaz kampanyası! 8 Haziran 2021 Salı BİM Aktüel ürünler kataloğuna indirim furyası! İşte güncel liste...