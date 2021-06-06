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Cumhuriyet yazarlarının avukatı Kazım Yiğit Akalın FETÖ borsasını kurup para istemiş

yazarları ve ’nun avukatlığını yapan ’ın, FETÖ’den yargılanan S.Ç.’nin serbest kalması için 200 bin dolar istediği ortaya çıktı. Tamamlanan iddianamede çarpıcı detaylar ortaya çıktı. 3 Mart'ta Akalın'ın, Ş.Ç.'nin avukatının ofisine gittiğine yer verilen iddianamede Akalın'ın, "Ş.Ç.'yi bekletmeyiz. Ona yardımcı olacak şekilde ifadesini alırız. Emniyetten serbest bırakılır. Bunun karşılığında 150-200 bin dolar istediklerini söylediler" teklifinde bulunduğuna yer verildi.

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Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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Cumhuriyet yazarlarının avukatı Kazım Yiğit Akalın FETÖ borsasını kurup para istemiş

yazarları ve 'nun avukatlığını yapan 'ın organizatörü olduğu iddia edilen 6 kişilik FETÖ borsası şebekesiyle ilgili Başsavcılığının iddianamesi tamamlandı.

4'ü polis, 2'si avukat 6 şüpheli hakkında "rüşvet almak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen 111 sayfalık iddianame, 'ne gönderildi. İddianameye göre avukat Akalın, içinde polis ve avukatların bulunduğu şebeke eliyle yüksek miktarlarda rüşvet karşılığında FETÖ'den yargılanan isimlerden para talep etti.

Sabah'ın haberine göre soruşturma dosyasında o isimlerden birinin FETÖ soruşturması yürütülen iş insanı Ş.Ç. olduğuna yer verildi. Buna göre rüşvet talebi için Ş.Ç.'nin avukatı İplikçioğlu ile ilk olarak 1 Mart'ta üzerinden iletişime geçti.

HTS kayıtlarında şüpheli polis memuruyla 176 kez uygulaması üzerinden arama kaydına rastlanırken, bir diğer polisle 328 kez etkileşim sağlandığı tespit edildi. Akalın ve 4 polis memurunun FETÖ dosyasının takibi için gerçekleştirilen eylemlerin olduğu süre zarfında, yoğun iletişim ve ortak baz kayıtlarına rastlandı.

150-200 BİN DOLAR İSTEDİ

3 Mart'ta Kazım Yiğit Akalın'ın, avukat İplikçioğlu'nun ofisine gittiğine yer verilen iddianamede Akalın'ın, "Ş.Ç.'yi bekletmeyiz. Ona yardımcı olacak şekilde ifadesini alırız. Emniyetten serbest bırakılır. Bunun karşılığında 150-200 bin dolar istediklerini söylediler" teklifinde bulunduğuna yer verildi.

Ş.Ç.'nin bu teklifi önce reddettiği ardından 4 Mart'ta teklifi yapanlarla tanışmak istediği anlatıldı. Akalın'ın irtibatlandırdığı polis memuru ve İplikçioğlu tanışmalarından bir gün sonra üzerinden iletişim sağladı.

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