Cumhuriyet yazarlarının avukatı Kazım Yiğit Akalın FETÖ borsasını kurup para istemiş

HTS kayıtlarında şüpheli polis memuruyla 176 kez Facetime uygulaması üzerinden arama kaydına rastlanırken, bir diğer polisle 328 kez etkileşim sağlandığı tespit edildi. Akalın ve 4 polis memurunun FETÖ dosyasının takibi için gerçekleştirilen eylemlerin olduğu süre zarfında, yoğun iletişim ve ortak baz kayıtlarına rastlandı.