Terör örgütü PKK’nın elebaşı Murat Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Karşımızda ‘Nereye gidersem orayı alırım’ diyen bir devlet var
Kuzey Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başarılı şekilde yürütülen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım hava destekli kara harekâtı terör örgütü PKK’nın artık sonunu getirdi. Teröristbaşı Murat Karayılan, Kandil'e açılan kapı olarak bilenen Hakurk Vadisi’nin TSK'nın kontrolüne geçtiğini ve bu bölgeye birçok askeri üs bölgelerinin kurulduğunu itiraf etti. Karayılan, “Çok kapalı ve taktiksel bir harekat yürütüyorlar. Yeraltı tünelleriyle mücadele etmek istedik, ancak bu tünellere de havadan karadan harekâtlar yapıldı. Yani sonuç alana kadar bölgeyi terk etmiyorlar" dedi.
Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe harekâtlarında öldürülen terörist sayısı 41. gününde 153'e ulaşırken, terörist elebaşlarından Murat Karayılan, Mehmetçiğin yürüttüğü harekâtın ne denli kapsamlı olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı.
Karayılan, "Yine Haftanin Vadisinde de birçok bölgeyi ele geçirip askeri üs bölgeleri kurup yerleştiler. Adım adım ilerliyorlar. Ancak en kapsamlısı son harekâtlar oldu. Savaş ve keşif uçakları, helikopterler, obüsler, tanklar ve toplarla her türlü yeni nesil teknolojiyi ileri seviyede kullanıyorlar.
Askeri taktik ve planlarını bazen yanıltıcı yöntemlerle kullanıyorlar. Çağın bütün tekniğini en üst düzeyde kullanıyorlar. Buna bağlı olarak, 'Nereye gidersem orayı alırım' diyen bir devlet var karşımızda. Çok kapalı ve taktiksel bir harekat yürütüyorlar.
Zendura, Mervanos ve Avaşin'in de birçok noktasına yerleştiler. Buna karşı artık toplu gruplarla mücadele yerine 2'şer ve 3'er kişilik tim savaşı yürütmek zorunda kalıyoruz.
Yeraltı tünelleriyle mücadele etmek istedik, ancak bu tünellere de havadan karadan harekâtlar yapıldı. Yani sonuç alana kadar bölgeyi terk etmiyorlar" dedi.
TSK NEREYE GİDİYORSA ORADA KALIYOR
Terör örgütünün çaresiz kaldığını anlatan Karayılan şu itiraflarda bulundu:
"Gerçekten ciddi anlamda birçok eksikliğimiz vardır. Bu eksikliklerimizden özeleştirimizi veriyoruz. Şu an en büyük gerçeklik budur.
Türk ordusu nereye operasyon yapıyorsa, hiç çıkmayacak şekilde oraya yerleşiyor. Yollar yapıyor, askeri üsler kuruyor. Şu anda da Şemdinli'den başlayarak Irak sınırları içindeki Avaşin-Basyan içinde yer alan Mamreşo Kamp bölgesine karayolu inşa ediyorlar.
Mamreşo bizim en önemli barınma merkezlerimizden biriydi. Bu yolu aktif hale getirdiklerinde artık Şemdinli'den yarım saat içinde buraya anlık kara harekâtı yapabilecekler.
Irak merkezi hükümeti neden sessiz kalıyor bu duruma bilmiyoruz. Afrin'e de harekât yaptılar ve bir daha çıkmadılar. Oradaki bütün köyleri, yerleşim yerlerini ele geçirip Özerk kantonu yok saydılar. Dört önemli kadromuz MİT'in yerel istihbaratıyla havadan vuruldu."
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