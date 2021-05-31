Son dakika: Çiftlikbank ve Thodex'ten sonra vurgunun adı Ponzi! 12 bin kişi 100 milyon lirasını kaptırdı

Kısa yoldan zengin olma hayali kuran binlerce vatandaş yeni bir dolandırıcılık şebekesinin ağına düştü. Yazılım ve program geliştirerek bunları bakanlıklara ve yurt dışına ihraç ettiklerini iddia eden iki şirket, binlerce vatandaşı mağdur etti. Yüksek kâr vaadine kanan 12 bin kişinin parası âdeta buhar oldu. Yapılan vurgunun 100 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtiliyor. SPK konuyla ilgili 27 Mayıs tarihinde suç duyurusunda bulundu.





KAAN ZENGİNLİ

Kısa yoldan zengin olma hayali kuran binlerce vatandaş yeni bir dolandırıcılık şebekesinin ağına düştü. Yazılım ve program geliştirerek bunları bakanlıklara ve yurt dışına ihraç ettiklerini iddia eden iki şirket, binlerce vatandaşı mağdur etti. Yüksek kâr vaadine kanan 12 bin kişinin parası âdeta buhar oldu. Yapılan vurgunun 100 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtiliyor. SPK konuyla ilgili 27 Mayıs tarihinde suç duyurusunda bulundu. Dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar ise bir araya gelerek mahkemenin yolunu tuttu. Şirketlerin internet sitelerine iki haftadır ulaşılamıyor. Mecidiyeköy'de yer alan ofisleri ise kapalı. 3 Mart 2021 tarihindeKripto vurgunuTürkiye'de kripto para piyasası, yerli işlem platformlarından Thodex'in vurgunuyla sarsıldı. Şirket kurucusu Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtı. 400 bin kişi parasını kaptırdı. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Merkez Bankasının 'yasak' kararının üzerine gelen bu olayla birlikte panik zirve yaptı. Vatandaşlar, paralarını kurtarmak için diğer aracı kurumlara akın etti. 'Bitay Türkiye' ve 'Vebitcoin' de para transferi işlemlerine cevap veremiyor.n bu yana kimseye ödeme yapılmıyor.