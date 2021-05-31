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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Bakan 'nun telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantısına katılacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Sayın Bakanımız, 1 Haziran 2021 tarihinde video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına iştirak edecektir. Toplantıda 2021 NATO Liderler Zirvesi'nin hazırlıkları, ittifakın siyasi rolünün güçlendirilmesi amacıyla yürütülen NATO 2030 değerlendirme süreci ile Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğiyle bağlantılı gelişmelerin ele alınması ve NATO'nun gündeminde bulunan diğer konuların istişare edilmesi öngörülmektedir" denildi.

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