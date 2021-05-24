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Son dakika: Thodex soruşturmasında Rana Azap’ın tutuklanmasına yönelik yapılan talep reddedildi

Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şirketin finans sorumlusu Rana Azap’ın savcılık tarafından tutuklanmasına yönelik yapılan talep reddedildi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 24.05.2021 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021
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Son dakika: Thodex soruşturmasında Rana Azap’ın tutuklanmasına yönelik yapılan talep reddedildi

Kripto para borsası Thodex'e ilişkin tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirketin finans sorumlusu Rana Azap, tutuklanması talebiyle 'ne sevk edilmişti.

'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', ' kurma' suçlarından tutuklanması istenen şüpheli Rana Azap, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve haftanın belli günü imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SAVCILIK İTİRAZ ETMİŞTİ

Şirketin finans danışmanı Rana Azap'ın serbest bırakılmasının ardından savcılık, . Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararına itiraz etmiş ve tutuklanmasına yönelik karar verilmesini talep etmişti.

SAVCILIK TALEBİ REDDEDİLDİ

İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini reddederek dosyayı üst mahkeme olan . Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi. İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği de şüphelinin tutuklanmasına yönelik talebi reddetti.

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