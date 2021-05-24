Son dakika: Thodex soruşturmasında Rana Azap’ın tutuklanmasına yönelik yapılan talep reddedildi

'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından tutuklanması istenen şüpheli Rana Azap, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve haftanın belli günü imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.