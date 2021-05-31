Başkan Erdoğan suç duyurusunda bulunmuş | CHP'nin "suç örgütüne himaye" iddiası boşa çıktı
15 Ocak 2016 tarihinde yayınlanan parti bildirisinde Cumhuriyet Halk Partisi, isim vermeden organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in “barış akademisyenleri”ni hedef alan konuşmasını Başkan Erdoğan'ın himayesinde yaptığı yalanını ortaya atmıştı. Oysaki Başkan Erdoğan, 2016'da ismini suç örgütü lideri ile yan yana getiren CHP’li Gürsel Tekin'e dava açmıştı. Dilekçede Başkan Erdoğan'ın devletin başı olarak hukuk dışı yöntemlere tevessül etmesinin mümkün olmadığı, Gürsel Tekin'in açıklamalarının yalnızca Erdoğan'ın şahsına değil, Cumhurbaşkanlığı makamına da saygınlık olduğu vurgulanmıştı.
Terör örgütü PKK'nın hendek operasyonları ile Türkiye'yi adeta bir Suriye'ye çevirmeye çalıştığı dönemde, Başkan Erdoğan'ın kararlı adımları ile kirli planlara fırsat verilmedi.
O dönem Barış Akademisyenleri adına yayınlanan bildiride PKK'ya tek kelime edilmezken bazı akademisyenler Türkiye'yi hedef almıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin yayınladığı parti bildirisinde suç örgütü lideri Peker'in barış akademisyenlerini hedef alan konuşması üzerinden kendisinin hedef alınması sonrası CHP'li Gürsel Tekin hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU
Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın 19 Ocak 2016'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Gürsel Tekin hakkında 'Cumhurbaşkanına Hakaret' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Dilekçede; Erdoğan'ın devletin başı olarak hukuk dışı yöntemlere tevessül etmesinin mümkün olmadığı Gürsel Tekin'in açıklamalarının yalnızca Erdoğan'ın şahsına değil, Cumhurbaşkanlığı makamına da saygızlık olduğu vurgulanmıştı.
Gürsel Tekin hakkında suç duyurusunun ardından fezleke hazırlandı ancak 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Başkan Erdoğan daha önce açtığı tüm davalardan vazgeçmiş ve Gürsel Tekin hakkında da kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.
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