Başkan Erdoğan suç duyurusunda bulunmuş | CHP'nin "suç örgütüne himaye" iddiası boşa çıktı

BAŞKAN ERDOĞAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın 19 Ocak 2016'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Gürsel Tekin hakkında 'Cumhurbaşkanına Hakaret' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Dilekçede; Erdoğan'ın devletin başı olarak hukuk dışı yöntemlere tevessül etmesinin mümkün olmadığı Gürsel Tekin'in açıklamalarının yalnızca Erdoğan'ın şahsına değil, Cumhurbaşkanlığı makamına da saygızlık olduğu vurgulanmıştı.

Gürsel Tekin hakkında suç duyurusunun ardından fezleke hazırlandı ancak 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Başkan Erdoğan daha önce açtığı tüm davalardan vazgeçmiş ve Gürsel Tekin hakkında da kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.