CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim hesabı! Erken seçim isteğinin perde arkasında ne var?

'MENDERES DEVRİLDİ, DOSTLARA AÇIKLAMA YAPABİLİRİM'

Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçti 27 Mayıs 1960 darbesi. O günden bugüne ne o darbenin arkasındaki küresel güçler tam olarak açığa çıktı, ne de bir-i leri darbe yapmaktan vazgeçti. Dış güçlerden, üst akıldan söz edildiğinde de hep aynı cevap verildi: "Nerede bu dış güçler?" Bunu da özellikle 60 darbesini "bayram" diye kutlayan sol ve Kemalistler yaptı.