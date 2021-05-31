İstanbul'da su zammı yapıldı mı? CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin suya zam teklifi AK Parti ve MHP gruplarının oylarıyla ertelendi

'İSTANBUL'UN GELECEĞİ İPOTEK ETTİRİLMEK İSTENİYOR'

İSKİ Genel Kurulu gündem maddeleri arasında İstanbul'un geleceğinin ipotek ettirilmek istendiğine değinen Göksu, "Bugün İSKİ'nin gündem maddeleri arasında İstanbul tarihinde ve özellikle yakın dönem içerisinde baktığımızda 25 yıllık süre içerisinde İstanbulluların ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin hiç alışıkın olmadığı ilginç teklifler var. Adeta İstanbul'un geleceği yok edilmek üzere özel bir kurgu yapılıyor. İstanbul'da yeni bir Duyun-u Umumiye ilan edercesine İSKİ'nin gündem maddeleri var. Öyle gündem maddeleri var ki İSKİ'nin Genel Kurulu'ndaki gündem maddelerinden bir tanesi İSKİ'nin bütün gelirini bankaya ipotek edin diyorlar. Yani İstanbul'un geleceğini bankalara temlik olarak verin diyorlar. Peki İstanbul'un iradesini temsil eden olan bizler İstanbul'un iradesini bankalara temlik ettirebilir miyiz? Elbette ettiremeyiz. Bunun için bu Duyun-u Umumiye teklifi maddesini İstanbullular adına mecliste reddedeceğiz" dedi.