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31 Mayıs Kabine Toplantısı kararları A Haber canlı izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ve Kabine Toplantısı A Haber canlı yayın izle

31 Mayıs kararları canlı izlemek için detaylar merakla takip ediliyor. 1 Haziran'da uygulanmaya başlayacak yeni kararların belli olacağı Kabine Toplantısı toplandı. Alınan kararları canlı yayında açıklayacak. Sokağa çıkma yasağı ve kapalı olan mekanlar için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Tam kapanma süreci sonrasında vaka sayılarında düşüş yaşanmıştı. Açıklamaları canlı takip etmek isteyenler araştırma yapmaya başladı. İşte, açıklaması ve Kabine Toplantısı A Haber canlı yayın izlemek için detaylar...

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31 Mayıs Kabine Toplantısı kararları A Haber canlı izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ve Kabine Toplantısı A Haber canlı yayın izle

açıklaması ve canlı yayın izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Tam kapanma sonrasında vaka sayılarında düşüş yaşanmış sonrasında kademeli normalleşmeye geçiş yapılmıştı. Sonrasında aşılama uygulamasının hızlanması ile gözler 1 Haziran tarihine çevrilmişti. Başka Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine'den çıkacak kararlar merakla bekleniyor. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ve Kabine Toplantısı A Haber canlı yayın izlemek için detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 1 HAZİRAN SONRASI İÇİN KABİNE KARARLARI NELER OLACAK?

Düğünlerin belirli kısıtlamalarla yeniden yapılmaya başlanması, restoran ve kafelerin içeride müşteri kabulü, hafta sonu kısıtlamaları, Spor salonlarının ve halı sahaların açılması, yüz yüze eğitim ve sınavlar gibi birçok konu kabine toplantısında değerlendirilecek ve alınan kararlar açıklanacak.

AHaber CANLI YAYIN

Yeni kararlar için gözler bugün Kabine'de olacak. Toplantı 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. 19:00'da toplantının sona ermesi ve Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

Kademeli normalleşme genelgesinin ilk ayağı 1 Haziran'a kadar geçerli olacak. Dolayısıyla 1 Haziran sonrası için yeni genelgenin yayınlanması bekleniyor. Bu genelgede de merak edilen tüm konularla ilgili sorular yanıt bulmuş olacak.

1 HAZİRAN SONRASI NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

-Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran'dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek.

-Düğün yapmak için Kabine toplantısından çıkacak kararı bekleyen çiftlere de 1 Haziran sonrası müjde verilebilir. Bu müjde gelirse düğün salonları belli misafir sayısına göre hizmet verebilecek.

-İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken, aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı düğün salonlarına kadar ilerlemesi bekleniyor.

-Vaka sayılarında düşüş bu hızla devam ederse, halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları kapılarını yine müşterilerine açabilecek.

-Normalleşme adımları hızlanırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da çalışmalarına hız verdi. Bilim Kurulu'nun üzerinde çalıştığı konularla ilgili edinilen bilgiye göre, normalleşme sürecinin başlayacağı haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.

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