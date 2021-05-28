Son dakika: Taksim Camii ibadete açıldı! İlk Cuma namazı

Son dakika haberi... Vuslat sona erdi. 81 yıllık hasret bitti. İstanbul Beyoğlu’nda yarım asırlık hayal gerçek oldu. Taksim Camii, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün ibadete açıldı. Camide ilk ezan okundu, ilk namaz kılındı. Diyanet İşleri Prof. Dr. Ali Erbaş cuma hutbesi okuyor. Camide dünyada sayılı uygulamalardan olan Top-Down yöntemi kullanıldı. 9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip olma özelliğini taşıyan caminin kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek.

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