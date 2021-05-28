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Son dakika: İstanbul’da tarihi anlar! Taksim Camii’nde ilk ezan okundu! Başkan Recep Tayyip Erdoğan böyle geldi

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Giriş: 28.05.2021 13:18
Güncelleme:28.05.2021 13:21
Son dakika haberi... Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, mühendislik açısından birçok yeni özelliği barındırıyor. Taksim Cami'sinde Türkiye'de ve dünyada sayılı uygulamalardan olan Top-Down yöntemi kullanıldı. İstanbul'da tarihi anlar yaşandı. Taksim Camii'nde ilk ezan okundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Taksim Camii'nde böyle geldi.
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