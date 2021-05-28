Son dakika | Yerli aşıda önemli gelişme! Yakında başlıyor

3 HAFTA ARAYLA 2 DOZ AŞI

Tüm bu kriterleri karşılayan 480 gönüllüye, subkutan enjeksiyonu yöntemiyle yani koldan kas içine değil, deri altına aşı yapılacak. Gönüllülere 3 hafta arayla iki doz aşı uygulanacak.

Hem Vuhan hem de İngiliz varyantına karşı etkili olacak şekilde hazırlanan Faz-2 aşıları, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezinin koordinatörlüğünde, Kocaeli Üniversitesi ve İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanacak.

21 gün arayla yapılacak aşılamalar sonrası gönüllülerin bağışıklıkları bir yıl boyunca izlenecek. Gönüllüler, bu süre zarfında düzenli aralıklarla muayeneden geçecek.

Faz-2 aşılama çalışmalarının tüm gönüllülerde tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde yaygın uygulama yapılabilmesi için gerekli olan Faz-3, yani temel klinik çalışma aşamasına geçilecek. Faz-3'te aşılar, Türkiye genelinden seçilecek 40'a yakın merkezde 10 bini aşkın gönüllüye uygulanacak.