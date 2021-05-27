Son dakika: Sağlık Bakanlığı yapılan koronavirüs aşı sayısını açıkladı!

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 770 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 566 milyon 720 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken, onu 289 milyon 210 bin ile ABD, 202 milyon 700 bin ile Hindistan, 64 milyon 570 bin ile Brezilya, 62 milyon ile İngiltere, 47 milyon 360 bin ile Almanya, 33 milyon 680 bin ile Fransa, 32 milyon 370 bin ile İtalya, 28 milyon 527 bin ile Türkiye, 27 milyon 610 bin ile Rusya, 26 milyon 950 bin ile Meksika, 25 milyon 780 bin ile Endonezya, 25 milyon 280 bin ile İspanya, 21 milyon 940 bin ile Kanada izledi.