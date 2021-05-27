Son dakika: Sağlık Bakanlığı yapılan koronavirüs aşı sayısını açıkladı!
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 527 bin 857'ye ulaştı.
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 527 bin 857'ye ulaştı.
İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 739 bin 783, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 935 bin 956, toplam 4 milyon 675 bin 739; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 339 bin 588, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 29 bin 406, toplam 2 milyon 368 bin 994; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 95 bin 115, ikinci doz aşı sayısı 850 bin 179, toplam 1 milyon 945 bin 294 doz olarak kayıtlara geçti.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 770 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.
Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 566 milyon 720 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken, onu 289 milyon 210 bin ile ABD, 202 milyon 700 bin ile Hindistan, 64 milyon 570 bin ile Brezilya, 62 milyon ile İngiltere, 47 milyon 360 bin ile Almanya, 33 milyon 680 bin ile Fransa, 32 milyon 370 bin ile İtalya, 28 milyon 527 bin ile Türkiye, 27 milyon 610 bin ile Rusya, 26 milyon 950 bin ile Meksika, 25 milyon 780 bin ile Endonezya, 25 milyon 280 bin ile İspanya, 21 milyon 940 bin ile Kanada izledi.
Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 1 milyar 770 milyonu aştı.
Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede, her 100 kişiye düşen doz sayısı 134,39 oldu.
Bu ülkeyi 125,53 ile Birleşik Arap Emirlikleri, 125,07 ile San Marino, 122,13 ile İsrail, 111,09 ile Malta, 95,27 ile Bahreyn, 93,09 ile Şili, 91,32 ile İngiltere, 86,84 ile Maldivler, 86,79 ile Macaristan, 86,48 ile ABD, 85,04 ile Moğolistan, 83,41 ile Katar, 76,8 ile Uruguay ve 73,04 ile Monako takip etti.
TÜRKİYE YÜKSELİŞTE
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 28 milyon 527 bin 169 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 33,74 oldu. 16 milyon 302 bin 101 kişiye ilk doz, 12 milyon 174 bin 68 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.
Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.
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