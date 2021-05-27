Türkiye en çok koronavirüs aşısı olunan ülkelerin başında geliyor! Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? İşte Türkiye'nin rakamları
Koronavirüsten korunmak için en önemli etkenlerden biri olan aşı için vatandaşlar sıraya girdi. Türkiye en çok koronavirüs aşısı olunan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Ourworldindata tarafından yapılan "En çok koronavirüs aşısı olan ülkeler" listesinde Türkiye'nin verileri dikkat çekti.
Koronavirüse karşı üretilen aşılar dünya genelinde hızla uygulanmaya devam ediyor. Türkiye'nin de ilk 10'da olduğu 'en çok aşı yapılan ülkeler' listesi açıklandı.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 770 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.
Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 566 milyon 720 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken, onu 289 milyon 210 bin ile ABD, 202 milyon 700 bin ile Hindistan, 64 milyon 570 bin ile Brezilya, 62 milyon ile İngiltere, 47 milyon 360 bin ile Almanya, 33 milyon 680 bin ile Fransa, 32 milyon 370 bin ile İtalya, 28 milyon 476 bin ile Türkiye, 27 milyon 610 bin ile Rusya, 26 milyon 950 bin ile Meksika, 25 milyon 780 bin ile Endonezya, 25 milyon 280 bin ile İspanya, 21 milyon 940 bin ile Kanada izledi.
Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 1 milyar 770 milyonu aştı.
Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede, her 100 kişiye düşen doz sayısı 134,39 oldu.
Bu ülkeyi 125,53 ile Birleşik Arap Emirlikleri, 125,07 ile San Marino, 122,13 ile İsrail, 111,09 ile Malta, 95,27 ile Bahreyn, 93,09 ile Şili, 91,32 ile İngiltere, 86,84 ile Maldivler, 86,79 ile Macaristan, 86,48 ile ABD, 85,04 ile Moğolistan, 83,41 ile Katar, 76,8 ile Uruguay ve 73,04 ile Monako takip etti.
TÜRKİYE YÜKSELİŞTE
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 28 milyon 476 bin 169 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 33,74 oldu. 16 milyon 302 bin 101 kişiye ilk doz, 12 milyon 174 bin 68 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.
Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.
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