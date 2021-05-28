28 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından BM'nin Filistin kararına ilişkin açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, 'nin (İHK) 27 Mayıs tarihli Özel Oturumunda kabul edilen ve 'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız bir uluslararası komisyon kurulmasını öngören kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 28.05.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından BM'nin Filistin kararına ilişkin açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"BM İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 27 Mayıs tarihli Filistin Özel Oturumunda kabul edilen ve İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız bir uluslararası komisyon kurulmasını öngören kararı memnuniyetle karşılıyoruz.

İHK'nın bu kararını, İsrail'in Filistin halkına yönelik olarak ayrım gözetmeksizin uyguladığı aşırı, orantısız ve yasadışı güç kullanımı başta olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçlardan ötürü uluslararası alanda hesap vermesine ve ilgili İsrail makamlarının bu eylemlerden sorumlu tutulmasının sağlanmasına yönelik atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz.

Ülkemiz sözkonusu uluslararası soruşturma komisyonunun çalışmalarına her türlü yardım ve desteği sağlamaya hazırdır."

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