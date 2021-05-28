27 Mayıs'ın varisleri bugün de faaliyette mi? Gezi kalkışmasının asıl amacı neydi? Yavuz Donat'dan A Haber'de çarpıcı açıklama: Darbe için duaya çıkanlar var

DARBE SÜRECİ NASIL HAZIRLANDI?

Darbe oldu birkaç gün sonra Cemal Gürsel darbenin lideri orgeneral bir konuşma yaptı. Bu konuşma bildiri olarak da yayınlandı. Gençler kuyulara atıldı kıyma makinelerinde kıyıldı ve hayvan yemi yapıldı. Bir başka yalan Celal Bayar'ın İş Bankası'ndaki kasada 103 milyon lira parası vardı. Heyet kuruldu kasa açıldı. Celal Bayar'ın oğlunun bir tutam saçı ve bir cumhuriyet altını çıktı. Yalanın sonu yok.