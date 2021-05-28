27 Mayıs'ın varisleri bugün de faaliyette mi? Gezi kalkışmasının asıl amacı neydi? Yavuz Donat'dan A Haber'de çarpıcı açıklama: Darbe için duaya çıkanlar var
Dün Türk demokrasi tarihinde kara leke olarak anılan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümüydü. Bugün ise Gezi ihanetinin 8.yılı... Peki 27 Mayıs darbesinde kimler nasıl rol oynadı? Darbeye giden süreç nasıl hazırlandı? Varisleri hala faaliyette mi? Gezi kalkışmasının asıl amacı neydi? Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
27 Mayıs'ın varisleri bugün de faaliyette mi? Darbeye giden süreç nasıl hazırlandı? Türkiye'ye yönelik sistematik saldırıların arkasında neler var? "Türkiye'yi karıştırın" talimatı nereden? Gezi kalkışmasının asıl amacı neydi? Ağaç bahanesiyle "iç savaş" provası mıydı? Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
TÜM DARBELERİN KAYNAĞIDIR
27 Mayıs darbesi bütün darbelerin anasıdır babasıdır. Kaynağıdır diğer darbeler muhtıralar onu takip etmiştir. 27 Mayıs darbesi milli iradenin sırtına saplanmış bir hançerdir. Hükümetin silah zoruyla görevden uzaklaştırılmasıdır.
DARBECİLER KARARI VERMİŞLER
Şehir efsane var Adnan Menderes seçime gitseydi darbe olmazdı diye. Adnan Bey 15 Mayıs 1960'ta İstanbul'dan İzmir'e vapurla gitti ve orada bir açıklama yaptı yolumuz seçim yolu dedi. Darbenin bir gün öncesinde Adnan Bey Eskişehir'deydi. Eskişehir'de 150 bin kişi karşıladı. Darbeciler darbeye karar vermişler. Cuntalar bir araya gelmiş.
TÜRK SİYASETİNE YALAN GİRİP YERLEŞTİ
Sonuçta darbe oldu. Darbenin olduğu gün Eskişehir sıkıyönetim komutanlığı bir tebliğ yayınladı. "Adnan Menderes ve Celal Bayar beraberlerinde 12 uçak dolusu altın mücevherat ve parayı kaçırmaktayken yakalandılar" 27 Mayıs darbesi Türk siyasetinde yalanın kurumsallaştığı bir olaydır. Ondan sonra Türk siyasetine yalan tamamen girdi ve yerleşti.
DARBE SÜRECİ NASIL HAZIRLANDI?
Darbe oldu birkaç gün sonra Cemal Gürsel darbenin lideri orgeneral bir konuşma yaptı. Bu konuşma bildiri olarak da yayınlandı. Gençler kuyulara atıldı kıyma makinelerinde kıyıldı ve hayvan yemi yapıldı. Bir başka yalan Celal Bayar'ın İş Bankası'ndaki kasada 103 milyon lira parası vardı. Heyet kuruldu kasa açıldı. Celal Bayar'ın oğlunun bir tutam saçı ve bir cumhuriyet altını çıktı. Yalanın sonu yok.
Türk siyasetine öyle bir alışkanlık getirdi ki darbe, bugün hala devam ediyor. Siyasetçinin itibarı yerle sıfır edildi. Bunun gölgesi bugün siyasi kadrolara yayıldı.
GEZİ KALKIŞMASI
Bazı olaylar vardır yerli ve milli kavramlarından rahatsız olan isimler mevcuttur. Yeşile saygılıyız çevreye saygılıyız bunun için yapılacak olan gösteriler anayasanın teminatı altındadır. Kırıp dökmedikçe herkes istediği yürüyüşü yapabilir. İşin içerisine bakıyorsunuz yabancı kavramlar bilmediğimiz kavramlar giriyor. Yabancı istihbarat örgütleri giriyor. Maalesef bizim kullanışlı bazı aydınlarımız da bunun peşine düşüyor. Bütün büyük olaylarda darbelerde muhtıralarda bu olmuştur.
27 Mayıs'tan sonra mahkeme kurulmasına karar verildi. Duruşmalar henüz başlamamıştır. Dönemin Akis dergisi duruşmalar başlıyor diye kapak yaptı. Celal Bayar'ın resmi ve ip var. Mahkeme toplanmadan idam kararı verilmiş kararlaştırılmış.
DARBECİ RUHU ÖLMEMİŞTİR
Bu darbeler muhtıralar Türkiye'de yeni bir lobinin sınıfın oluşmasına sebep oldular. Türkiye'yi bunlar yönetmek yön vermek isterler. Bunların düşüncüleri şudur Erkan'ın oyuyla kapıdaki odacının oyu bir midir? Profesör ile Ağrı'daki çobanın oyu bir midir? Demokrasi denilen şey sandıktan mı ibarettir? Ülkeyi biz yönetiriz milli irade ne oluyor? Türkiye'de 27 Mayıs ruhu darbeci ruhu ölmemiştir. Hala heveslenenler bekleyenler darbe için duaya çıkanlar vardır.
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