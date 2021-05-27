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Yerli koronavirüs aşısında umut veren sonuçlar: Aşı yapılan gruptaki gönüllülerin antikorları yüzde 100 çıktı

(ERÜ) Rektörü Prof. Dr. , adayının Faz-2 çalışmalarının sonuçlarının çok güzel çıktığını söyledi. Mustafa Çalış "Aşı yapılan gruptaki gönüllülerin antikorları yüzde 100 çıktı" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
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Yerli koronavirüs aşısında umut veren sonuçlar: Aşı yapılan gruptaki gönüllülerin antikorları yüzde 100 çıktı

(ERÜ) Rektörü Prof. Dr. , Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretinde yaptığı açıklamada, Prof. Dr. tarafından geliştirilen yerli inaktif aşının faz 2 aşamasını nisan ayının sonunda tamamlayıp, raporlarını ve ilgili yerlere ulaştırdıklarını anımsattı.

Faz 2 çalışmalarının sonuçlarının çok güzel çıktığını ifade eden Çalış, "Aşı yapılan gruptaki gönüllülerin antikorları yüzde 100 çıktı. Yani aşı yapılan tüm gönüllülerde antikor oluştu. Tabii ki antikorun yüzde 100 çıkması önemli ama diğer etkinlik parametreleri de çok çok iyi çıktı." dedi.

Bundan sonraki faz 3 çalışmalarının Sağlık Bakanlığı ve () tarafından yürütüldüğünü dile getiren Çalış, şunları kaydetti:

"EYLÜL AYINA DOĞRU ACİL KULLANIM ONAYIYLA KULLANABİLİRİZ"

"Bu konudaki bilgilendirmeyi Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB yapacaktır. Zaten Faz 3 çalışmalarının başladığını ve dozlamaya geçileceğini Sağlık Bakanımız açıklamıştı. Bakanımız 'faz 3 de başarılı geçerse eylül ayına doğru acil kullanım onayıyla kullanabiliriz' diye ifade etmişti.

Ama faz 3 çalışmalarında da istişare halindeyiz. TÜSEB ve Sağlık Bakanlığı ile hemen hemen 2-3 günde bir online toplantılara katılmakta hocalarımız. Orada daha fazla gönüllü üzerinde aşılama yapılacak.

Faz 3 çalışmalarının 20-30 merkezde yapılması planlanıyor. Erciyes Üniversitesi olarak biz de inşallah o merkezlerden biri olacağız. Yani Kayseri'de de faz 3 çalışmalarına devam edilecek."

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