Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İşte Türkiye'nin yeni aşı takvimi

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK NE ZAMAN?

Bakanlık, haziran ayı itibarıyla aşılamaya hız vermek için aile hekimliklerini de devreye sokmaya hazırlanıyor. Avrupa İlaç Ajansı'nın "BioNTech aşılarını saklama koşullarında değişiklik olduğunu ve aşı dolaplarında 2-4 derece arasında 5 gün yerine, bir ay süreyle saklanabileceği"ni açıklamasının ardından, aile hekimleri de bu aşıyı vatandaşa uygulayabilecek. Böylece çok kısa sürede, toplumun yüzde 75'inin aşılanması tamamlanarak, toplumsal bağışıklığın oluşabileceği hesapları yapılıyor.