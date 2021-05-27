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Bakan Selçuk açıkladı: 813 bin öğretmen ve eğitim çalışanına aşı imkanı

Son dakika haberine göre... Milli Eğitim Bakanı , “40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu.” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
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Bakan Selçuk açıkladı: 813 bin öğretmen ve eğitim çalışanına aşı imkanı

Son dakika haberine göre... Milli Eğitim Bakanı , öğretmen ve eğitim çalışanlarına ilişkin öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması randevusuna, şu ana kadar 813 bin 400 personelin dahil edildiğini bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor. 40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkanı sağlanmış oldu. Sağlıkla kavuşmak dileğiyle."

TÜRKİYE'DE UYGULANAN KORONAVİRÜS AŞISI MİKTARINDA DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 387 bin 402 doza ulaştı.

Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 26 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 248 bin 459, ikinci doz aşı 12 milyon 138 bin 943 oldu. Böylece toplam doz miktarı 28 milyon 387 bin 402'ye yükseldi.

'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 730 bin 31, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 926 bin 997, toplam 4 milyon 657 bin 28; 'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 333 bin 526, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 23 bin 706, toplam 2 milyon 357 bin 286; 'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 89 bin 133, ikinci doz aşı sayısı 846 bin 186, toplam 1 milyon 935 bin 319 doz olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığınca son 24 saatte birinci ve ikinci doz toplam 153 bin 628 Kovid-19 aşısı yapıldı. Uygulanan toplam aşı miktarı dün saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 233 bin 774'e ulaşmıştı.

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