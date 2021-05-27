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Anlaşma yapıldı! Bir aşı daha Türkiye'de üretilecek

Son dakika haberi... Koronavirüs ile mücadele en başarılı ülkeler arasında ilk sırada yer alan 'den flaş bir hamle daha geldi. Buna göre; 'nın ürettiği ikinci aşı olan inaktif aşı Türkiye'de de birlikte üretilecek. Konuya ilişkin KAP bildirimi de yapıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
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Anlaşma yapıldı! Bir aşı daha Türkiye'de üretilecek

Dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı olan ve 'da üretilen 'nin ardından bir diğer Rus aşısı da 'de üretilecek.

Geride bıraktığımız haftalarda Türkiye'de Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verilmiş, aşının Türkiye'de üretilmesine yönelik anlaşmaya varılmıştı.

COVIVAC TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

Son olarak Turk İlaç, Rusya'da inaktif yöntemle geliştirilen adlı koronavirüs aşısının üretimi, ruhsatlandırılması ve dağıtımı için yapılacak nihai anlaşmanın temel esaslarını içeren mutabakat anlaşması imzaladı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, anlaşma, (IRIAS) ile hayata geçirildi.

KAP BİLDİRİMİ YAPILDI

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

" tarafından ruhsatlandırılarak halkın kullanımına sunulan CoviVac isimli inaktif Kovid-19 aşısı için Rusya'da yapılan görüşmeler neticesinde; IRIAS) ile aşının Türkiye'de üretilmesi, ruhsatlandırılması ve dağıtımı için yapılacak olan final anlaşmanın temel esaslarını içeren mutabakat anlaşması imzalanmıştır."

SPUTNİK V DE TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

Rusya, tarafından geliştirilen aşının ülke içinde kullanımı için şubat ayında onay vermiş, mart ayında üretime başlamıştı.

Öte yandan, Sputnik V aşısının Türkiye partneri . AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, "Sputnik V için acil kullanım onayı alan firmamız, şimdi de ''ı ülkemize kazandırmak için müracaat edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

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