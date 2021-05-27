Anlaşma yapıldı! Bir aşı daha Türkiye'de üretilecek
Son dakika haberi... Koronavirüs ile mücadele en başarılı ülkeler arasında ilk sırada yer alan Türkiye'den flaş bir hamle daha geldi. Buna göre; Rusya'nın ürettiği ikinci aşı olan inaktif aşı Türkiye'de de birlikte üretilecek. Konuya ilişkin KAP bildirimi de yapıldı.
Dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı olan ve Rusya'da üretilen Sputnik V'nin ardından bir diğer Rus aşısı da Türkiye'de üretilecek.
Geride bıraktığımız haftalarda Türkiye'de Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verilmiş, aşının Türkiye'de üretilmesine yönelik anlaşmaya varılmıştı.
COVIVAC TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK
Son olarak Turk İlaç, Rusya'da inaktif yöntemle geliştirilen CoviVac adlı koronavirüs aşısının üretimi, ruhsatlandırılması ve dağıtımı için yapılacak nihai anlaşmanın temel esaslarını içeren mutabakat anlaşması imzaladı.
Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, anlaşma, Uluslararası Gelişmiş Sistemler Araştırma Enstitüsü (IRIAS) ile hayata geçirildi.
KAP BİLDİRİMİ YAPILDI
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak halkın kullanımına sunulan CoviVac isimli inaktif Kovid-19 aşısı için Rusya'da yapılan görüşmeler neticesinde; International Research Institute For Advance Systems (IRIAS) ile aşının Türkiye'de üretilmesi, ruhsatlandırılması ve dağıtımı için yapılacak olan final anlaşmanın temel esaslarını içeren mutabakat anlaşması imzalanmıştır."
SPUTNİK V DE TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK
Rusya, Chumakov Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen aşının ülke içinde kullanımı için şubat ayında onay vermiş, mart ayında üretime başlamıştı.
Öte yandan, Sputnik V aşısının Türkiye partneri Viscoran İlaç San. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, "Sputnik V için acil kullanım onayı alan firmamız, şimdi de 'Sputnik Light'ı ülkemize kazandırmak için müracaat edecektir." ifadelerini kullanmıştı.
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