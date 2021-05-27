Anlaşma yapıldı! Bir aşı daha Türkiye'de üretilecek

Dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı olan ve Rusya'da üretilen Sputnik V'nin ardından bir diğer Rus aşısı da Türkiye'de üretilecek.

Geride bıraktığımız haftalarda Türkiye'de Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verilmiş, aşının Türkiye'de üretilmesine yönelik anlaşmaya varılmıştı.

COVIVAC TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

Son olarak Turk İlaç, Rusya'da inaktif yöntemle geliştirilen CoviVac adlı koronavirüs aşısının üretimi, ruhsatlandırılması ve dağıtımı için yapılacak nihai anlaşmanın temel esaslarını içeren mutabakat anlaşması imzaladı.