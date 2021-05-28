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Meteoroloji'den 7 il için flaş uyarı! Saat verildi hortum alarmı geçildi

Mayıs ayının son günleri için açıklama yapan Meteoroloji, 'den 6 il ve 'ya uyarılarda bulundu. Dolu, sağanak yağış ve su bakınlarının olabileceği belirtilirken, 1 il için de hortum alarmı verildi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada saat verilerek sarı alarm geçildi.

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Giriş Tarihi: 28.05.2021 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
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Meteoroloji'den 7 il için flaş uyarı! Saat verildi hortum alarmı geçildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 'den 6 il ve için önemli uyarılara yer verildi. Birçok ilde dolu ve sağanak yağış beklendiği ifade edilirken, Bursa için sarı alarm verildi.

KARADENİZ'DE 6 İLE UYARI

Meteoroloji, 'ndeki 6 il için sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, , , , çevreleri ile ve 'un iç kesimlerinde yerel, kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BURSA İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bursa için sarı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bu aksam 23.59'a kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ânî sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

SICAKLIK DÜŞÜYOR, YAĞIŞ GELİYOR

'nde akşam saatlerine doğru , Çanakkale ve Balıkesir'de şiddetli sağanak bekleniyor. Yarın sıcaklıkların 20 derecenin altında düşmesi beklenirken, bölgeye hafta sonu yağışlı bir hava hakim olacak.

EGE'DE AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT!

'de hava gün boyu güneşli seyredecek. Ancak akşam saatlerine doğru Manisa, ve Afyonkarahisar boyunca sağanak yağış bekleniyor. Bodrum 30, Denizli 34, Kütahya 27 derece...

ANİ YAĞIŞ UYARISI

İç Anadolu'da önümüzdeki iki gün boyunca özellikle öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. -Kırşehir hattında rüzgar da aniden şiddetlenebilir. Sivas 27, Konya 31 derece.

'de hava sert lodosla birlikte nemli ve bunaltıcı seyrediyor.

Adana'da hava bulutlu, 32 derece, Karaman ve iç kesimler yağmurlu olacak. Güneydoğu'da lodos kuvvetleniyor ve yeniden çöl tozu getiriyor. Diyarbakır 35 derece.

Karadeniz'de cuma geniş kesimde sağanaklar var. Akşam Batı Karadeniz'den başlayarak hava soğuyacak. Doğu Karadeniz cumartesi de ılık. Doğu Anadolu güneşli, kuvvetli lodosla Erzurum 26, Malatya 31 derece.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Yağışların kuzey ve batı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 28°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 30°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

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