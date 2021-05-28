Meteoroloji'den 7 il için flaş uyarı! Saat verildi hortum alarmı geçildi
Mayıs ayının son günleri için açıklama yapan Meteoroloji, Karadeniz'den 6 il ve Bursa'ya uyarılarda bulundu. Dolu, sağanak yağış ve su bakınlarının olabileceği belirtilirken, 1 il için de hortum alarmı verildi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada saat verilerek sarı alarm geçildi.
KARADENİZ'DE 6 İLE UYARI
Meteoroloji, Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 il için sağanak uyarısında bulundu.
Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
BURSA İÇİN SARI UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bursa için sarı uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bu aksam 23.59'a kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ânî sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
SICAKLIK DÜŞÜYOR, YAĞIŞ GELİYOR
Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerine doğru Trakya, Çanakkale ve Balıkesir'de şiddetli sağanak bekleniyor. Yarın sıcaklıkların 20 derecenin altında düşmesi beklenirken, bölgeye hafta sonu yağışlı bir hava hakim olacak.
ANİ YAĞIŞ UYARISI
İç Anadolu'da önümüzdeki iki gün boyunca özellikle öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Konya-Kırşehir hattında rüzgar da aniden şiddetlenebilir. Sivas 27, Konya 31 derece.
Akdeniz'de hava sert lodosla birlikte nemli ve bunaltıcı seyrediyor.
Adana'da hava bulutlu, 32 derece, Karaman ve iç kesimler yağmurlu olacak. Güneydoğu'da lodos kuvvetleniyor ve yeniden çöl tozu getiriyor. Diyarbakır 35 derece.
Karadeniz'de cuma geniş kesimde sağanaklar var. Akşam Batı Karadeniz'den başlayarak hava soğuyacak. Doğu Karadeniz cumartesi de ılık. Doğu Anadolu güneşli, kuvvetli lodosla Erzurum 26, Malatya 31 derece.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Yağışların kuzey ve batı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 28°C
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 30°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
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