İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı atlarda yeni gelişme! Ekrem İmamoğlu ahırların kapılarını kapattı!

"YANLIŞLIKLARINA İŞARET ETTİĞİMİZ HALDE DİKKATE ALINMADIK"

"Adaların Atları Platformu sadece atların yanındayız. Biz sadece atlar iyi olsun, iyi koşullarda yaşasın istedik ve hep bunu isteyeceğiz. At ölüm sayısını bile farklı farklı açıklayan, elindeki canlı at sayısını aylarca net olarak söylememiş olan kurum bizde güven değil tedirginlik yaratıyor. Bu sebeple İSPARK Ahırlarındaki atlarla ilgili endişe duyuyoruz. Kamuoyunun kendi destek verdiği tarafa inanma isteği, sorgulama ve eleştiri eksikliği yönetimi iyileştirmiyor, kötü yönetilmeye imkan yaratıyor."

"Bu yüzden, İBB'nin elinde kala kala 115 at kalmışken, geçtiğimiz cuma günü bunlardan biri daha can verdi: Önemsenmemekten, ahır bölgesinden dışarı çıkmamaktan."