Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine kriz çıkardı! 19 Mayıs'ı da boş geçmedi

'BEN, 16 MİLYONU TEMSİL EDİYORUM'

İmamoğlu, törenle ilgili değerlendirmelerini de anıtın önünde, gençlerin arasında yaptı. Tüm İstanbulluların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan İmamoğlu, resmi tören öncesinde yapılan "genelge hatırlatmasını" eleştirdi. "Bir genelge gereği, -ne yazık ki bir tanımlama var- bir tek çelenkle tören yapılıyor" diyen İmamoğlu, "Bu yıllar önce, yaklaşık 9-10 yıl önce alınmış bir karar; yanlış bir karar. Bu karardan geri dönülüp, gerçekten bayramların tüm toplum katmanlarının bir araya gelip, beraber kutlandığı bir biçime dönüşmesi gerekiyor. Düşünsenize, İstanbul kentinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ben, buraya genelge gereği çelenk koyamayacağım. Ben, 16 milyon İstanbulluyu temsil ediyorum" ifadelerini kullandı.

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