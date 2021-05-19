19 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine kriz çıkardı! 19 Mayıs'ı da boş geçmedi

Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine kriz çıkardı! 19 Mayıs'ı da boş geçmedi

Son dakika haberine göre 23 Nisan'da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'ya pandemi nedeniyle getirilemeyen öğrencileri bahane ederek hakaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mayıs'ı da boş geçmedi. İmamoğlu "resmi törenin, “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'nin 5. Maddesi”ne uygun olarak icra edildiği anonsu yapıldı. Resmi törenin ardından İBB, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının çelenkleri anıta konuldu. Gençlerle anıt önünde bir araya gelen İmamoğlu, resmi tören öncesinde “genelge anonsu” yapılmasına karşı çıktı. İmamoğlu, “Bu yıllar önce, yaklaşık 9-10 yıl önce alınmış bir karar, yanlış bir karar" dedi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
ABONE OL
Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine kriz çıkardı! 19 Mayıs'ı da boş geçmedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen resmi törene katıldı.

İstanbul Valiliği'nin düzenlediği organizasyon öncesinde yapılan anonsta, resmi törenin, "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'nin 5. Maddesi"ne uygun olarak icra edildiğine vurgu yapıldı.

Resmi tören Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için yapılan saygı duruşunda bulunulması ve ardından 'nın okumasıyla başladı. Resmi tören, 'nun anıta çelenk koymasıyla sona erdi.

İBB ÇALIŞANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Resmi törenin bitiminden sonra, İBB'nin organize ettiği etkinliğe geçildi. Bu bölümde, İBB'nin genç çalışanlarından kısa bir konuşma gerçekleştirirken, 'nün karate dalında Ümitler Avrupa Şampiyonu olan sporcusu , Atatürk için yazdığı şiiri okudu. Kurtoğlu ve Kökbiber'in sunumlarının ardından İmamoğlu, İBB çelengini zabıta mangası eşliğinde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na bıraktı.



İmamoğlu'nun ardından, siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sırayla anıta çelenk koydu. Çelenklerin anıta bırakılmasının ardından İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı , İl Başkanı , CHP İBB Meclis Grup Başkanvekili , İBB üst yönetimi ve İBB Spor Kulübü Başkanı , alanda bulunan İBB Spor Kulübü'nün genç sporcularıyla birlikte, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde anı fotoğrafı çektirdi.

'BEN, 16 MİLYONU TEMSİL EDİYORUM'
İmamoğlu, törenle ilgili değerlendirmelerini de anıtın önünde, gençlerin arasında yaptı. Tüm İstanbulluların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan İmamoğlu, resmi tören öncesinde yapılan "genelge hatırlatmasını" eleştirdi. "Bir genelge gereği, -ne yazık ki bir tanımlama var- bir tek çelenkle tören yapılıyor" diyen İmamoğlu, "Bu yıllar önce, yaklaşık 9-10 yıl önce alınmış bir karar; yanlış bir karar. Bu karardan geri dönülüp, gerçekten bayramların tüm toplum katmanlarının bir araya gelip, beraber kutlandığı bir biçime dönüşmesi gerekiyor. Düşünsenize, İstanbul kentinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ben, buraya genelge gereği çelenk koyamayacağım. Ben, 16 milyon İstanbulluyu temsil ediyorum" ifadelerini kullandı.

İBB'nin at skandalında yeni gelişme! İBB'NİN AT SKANDALINDA YENİ GELİŞME!
CHP'li İBB'nin bir balonu daha patladı CHP'Lİ İBB'NİN BİR BALONU DAHA PATLADI
CHP'nin at skandalında yeni gelişme CHP'NİN AT SKANDALINDA YENİ GELİŞME
İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermedi İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA