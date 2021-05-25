BioNTech aşısında kritik görüşme! BioNTech'te 2. doz aşılama 12 hafta sonra
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısında, haziran ayında gelecek BioNTech aşılarının 2. doz uygulamalarının 12 hafta sonra yapılması görüşüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in görüşmesinde, İngiltere'deki bilimsel araştırmalar masaya yatırıldı. 12 hafta sonra yapılan BioNTech 2. doz aşılarının 3-4 ve 6-8 hafta sonra yapılan aşılamadan daha güçlü bağışıklık sağladığı vurgulandı.
6-8 İLE BAŞLANANLAR ÖYLE DEVAM EDECEK
Bu kapsamda haziranda gelecek BioNTech aşıları için 2. doz randevuların 12 hafta sonrasına verileceği belirtildi. Daha önce BioNTech 2. doz aşı randevularını 6-8 hafta sonrasına alanların randevularının aynen geçerli olacağı da öğrenildi.
SABAH'a konuşan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş "BioNTech aşılaması 12 hafta arayla gerçekleştiğinde Türkiye'de çok daha hızlı aşılama yapılmış olur ve tek doz aşısını yaptıranlar haziranda 50 milyona yaklaşır. Toplumsal bağışıklık yüzde 80'e ulaşır. Kısa sürede 20 yaş üstü herkes aşılanır ve eylüle mutlu şekilde gireriz" dedi.
Bakan Koca, 74. Dünya Sağlık Asamblesi'nde yaptığı konuşmada da Türkiye'nin aşılamadaki başarısına dikkat çekerek, "1 milyondan fazla sağlık çalışanımızı 45 günde aşılamayı başardık" ifadesini kullandı.
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