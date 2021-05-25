Yardım talebiyle HDP'ye gitti PKK kaçırdı! İnsanlık dışı vahşet
Son dakika haberine göre; Diyarbakır Çınar'da 4 yıl önce çocuk yaştayken terör örgütü PKK'nın eline düşen Ş.B. 22. denemesinde PKK'nın elinden kaçmayı başardı. PKK'lı hainler, HDP’li belediyeye yardım talebiyle giden Ş.B.'ye hayatı zindan etti.
Diyarbakır Çınar'da 4 yıl önce çocuk yaştayken terör örgütü PKK'nın eline düşen Ş.B. (18) kod adlı örgüt üyesi, 21 kez kaçmaya çalıştığı ancak her defasında yakalandığı hain örgütün elinden son denemesinde kurtuldu.
PKK'dan kaçma girişimlerinde yakalandıktan sonra akıllara gelecek bütün işkenceleri gören Ş.B., 21'inci kaçış denemesinde yakalandığında küçücük bir tuvalette 7 ay tutulduğunu, örgüt üyelerinin yemek artıklarıyla beslenerek insanlık dışı uygulamaya maruz kaldığını anlattı.
Ş.B. ifadesinde, "En son beni küçücük bir tuvalete kapattılar ve bu tuvalette 7 ay kaldım. Kendi yediklerinin artıklarını veriyorlar, banyo yapmama müsaade etmiyorlardı. 7 ay boyunca tuvaletin kokusu içerisinde bekledim ve artık akıllanmıştır diye beni çıkardılar. İlk fırsatta tekrar kaçtım ve annemi aradım. Jandarmanın ikna birimiyle annem irtibatlıymış" dedi.
KAÇIŞ BOYUNCA SİHALAR KORUDU
İkna timlerinin devreye girmesiyle kaçış yolculuğuna başlayan Ş.B.'yi silahlı ve silahsız insansız hava araçları adım adım korudu. Sınıra ulaşan Ş.B. burada ise jandarmaya teslim oldu.
MİT VE TSK'DAN ORTAK OPERASYON 6 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ
MİT Başkanlığı ve TSK operasyonuyla 2'si sözde üst düzey 4 terörist, Irak'ın kuzeyindeki Duhok kırsalında etkisiz hale getirildi. Operasyonun teröristlere Suriye'den mühimmat ve terörist aktarımı yapılacağı istihbaratının ardından düzenlendiği bildirildi. Eren-13 operasyonları kapsamında ise Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
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