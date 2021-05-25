Yardım talebiyle HDP'ye gitti PKK kaçırdı! İnsanlık dışı vahşet



Ş.B. ifadesinde, "En son beni küçücük bir tuvalete kapattılar ve bu tuvalette 7 ay kaldım. Kendi yediklerinin artıklarını veriyorlar, banyo yapmama müsaade etmiyorlardı. 7 ay boyunca tuvaletin kokusu içerisinde bekledim ve artık akıllanmıştır diye beni çıkardılar. İlk fırsatta tekrar kaçtım ve annemi aradım. Jandarmanın ikna birimiyle annem irtibatlıymış" dedi.