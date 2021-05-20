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Pfizer/BionTech, Türkiye ile 90 milyon doz aşı sağlama konusunda anlaştı

Son dakika haberine göre... , ile 'in geliştirdiği Kovid-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz daha satın almak anlaşma imzaladı.

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Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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Pfizer/BionTech, Türkiye ile 90 milyon doz aşı sağlama konusunda anlaştı

'li ve birlikte geliştirdikleri corona virüs aşısının 60 milyon dozunu 'ye göndermek için ile anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Anlaşmada ayrıca 30 milyon opsiyonel doz aşı için de mutabakata varıldığı belirtildi.

Söz konusu anlaşma, Türkiye'nin bu yıl aldığı Pfizer/BioNtech aşılarının toplam doz miktarını 120 milyona çıkaracak.

BioNTech'in CEO'su , "Amacımız, pandeminin sonlanması için dünyanın her yerine mümkğün olduğunca çok aşı sağlamak Türkiye'nin aşı çabalarını tesklediğimiz ve bize güvendikleri için minnettarız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta yaptığı açıklamada, 10 milyon doz Sinovac, sonbahara kadar ise 90 milyon doz BioNTech aşısının geleceğini söylemişti. Koca, aynı zamanda aşı takviminin planlandığı gibi ilerlemesi durumunda Türkiye'de toplumsal bağışıklığın yaz ortasında yakalanabileceğini belirtti.

BioNtech ile 90 milyon dozluk anlaşma BİONTECH İLE 90 MİLYON DOZLUK ANLAŞMA

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