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BioNTech aşısı kimlere yapılır? Kimlere yapılmaz? Etkinlik oranı ne? Koruma süresi ne? İşte A'dan Z'ye bilinmesi gerekenler

Türkiye gelecek üç ay boyunca Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin yönettiği BioNTech firması tarafından geliştirilen koronavirüs aşısıyla yoğun bir kampanya uygulayacak. "BioNTech aşısı kimlere uygulanmamalı", "Herkes bu aşıyı olabilir mi", "BioNTech aşısının koruma süresi ne kadar", "Aşının etkinlik oranı ne", "Sentetik MRNA ne yapıyor", "Spike proteini nedir"... Bu ve bunun gibi akla takılan tüm soruların yanıtlarını Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yanıtladı. İşte A'dan Z'ye BioNTech aşısı...

Giriş Tarihi: 24.05.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 09:49
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BioNTech aşısı kimlere yapılır? Kimlere yapılmaz? Etkinlik oranı ne? Koruma süresi ne? İşte A'dan Z'ye bilinmesi gerekenler

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu'na davet ettiği BioNTech aşısının mucitlerinden Dr. Uğur Şahin ile yaptığı ortak açıklamada "Önümüzdeki 3 ay içinde ülke genelinde COVID-19'a karşı çok yoğun bir BioNTech aşısı kampanyasının uygulamaya gireceğini" açıkladı.

Anlaşılan o ki özellikle önümüzdeki haziran ve temmuzda -eğer yine ve yeni bir aksilik olmaz ise(!)- halkımızın büyük bir bölümünü efsane aşı haline gelen ve "mRNA teknolojisi" ile üretilen BioNTech aşısıyla aşılama imkânı bulacağız. Bu haber sadece sizi beni değil, süreci baştan beri büyük bir dikkatle izleyen enfeksiyon ve halk sağlığı uzmanlarını da memnun etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BioNTech aşısı kimlere yapılır? Kimlere yapılmaz? Etkinlik oranı ne? Koruma süresi ne? İşte A'dan Z'ye bilinmesi gerekenler

Şimdi şu şarkıyı çok daha güven ve keyifle söyleyebiliriz: BEKLE BİZİ SONBAHAR. Eğer başarabilirsek sonbaharda okullar yeniden açılacak, eğer becerebilirsek önümüzdeki eylül restoranlar, kafeler, parklar, bahçeler yeniden şenlenecek ve cıvıl cıvıl olacak. Yani önümüzdeki sonbahar, sonbahar olmaktan çıkacak, muazzam bir ilkbahara dönüşecek.

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BioNTech aşısı kimlere yapılır? Kimlere yapılmaz? Etkinlik oranı ne? Koruma süresi ne? İşte A'dan Z'ye bilinmesi gerekenler

BioNTech aşısı Neyin nesidir, nasıl etkiler, koruyuculuk oranı nedir, ne süreyle korur, yan etkileri nelerdir, söylendiği kadar alerjik midir, genetiğimizi değiştirip geleceğimizle oynayabilir mi, kısırlığa ya da başka sorunlara yol açabilir mi? İşte yanıtları...

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BioNTech aşısı kimlere yapılır? Kimlere yapılmaz? Etkinlik oranı ne? Koruma süresi ne? İşte A'dan Z'ye bilinmesi gerekenler

BAĞIŞIKLIĞI NASIL ETKİLİYOR?

Hürriyet'in haberine göre; BioNTech aşısının içeriği yani "hammaddesi" yapay bir mRNA molekülü. mRNA, normalde doğal olarak hücrelerimizde zaten bulunan, üretilen, işlevleri son derece önemli doğal bir madde. "Mesajcı RNA" (mRNA) veya "mesajcı Ribo Nükleik Asit" hücrelerimizin yaşamsal proteinler üretebilmesi için elzem bir yapı. Bu yapıyı bir "şema" gibi de düşünebiliriz. Tekrarlayalım, haberci RNA (mRNA), her hücremizde zaten var. Görevi kromozomlarımızdaki DNA ile bizim ihtiyaç duyduğumuz proteinleri üreten hücre içi yapılar (ribozomlar) arasında aracılık görevi üstlenmek.

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BioNTech aşısı kimlere yapılır? Kimlere yapılmaz? Etkinlik oranı ne? Koruma süresi ne? İşte A'dan Z'ye bilinmesi gerekenler


SENTETİK MRNA NE YAPIYOR?
mRNA'lar protein üretebilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz talimatları (mesajları) hücrelerin protein üretme merkezlerine yani ribozomlara iletmekle görevli. Peki, aşıdaki mRNA? O ne yapıyor? Şifre mRNA'da. COVID-19'dan korunmak için geliştirilen BioNTech mRNA aşısı prensip olarak yukarıda anlattığım süreci kullanıyor. mRNA aşılarının tümü (BioNTech de Moderna da) koronavirüsün Spike proteininin üretimi için gereken mesajları taşıyor. BioNTech'i geliştiren Türk bilim insanları Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, mRNA aşısı için "sentetik bir mRNA" oluşturarak bu başarıyı yakaladılar. Ürettikleri bu sentetik mRNA dizilimine yeni koronavirüsteki Spike proteininin şifrelerini kodladılar. Ayrıca bu sentetik mRNA'yı da "hücre duvarını kolayca geçebilsin, hücrenin içine rahatça girebilsin" diye "yağ kaplı nanoparçacıklar"ın içine yerleştirdiler. Mucize gelişmeler işte tam da bu noktada başlıyor.