BioNTech aşısı kimlere yapılır? Kimlere yapılmaz? Etkinlik oranı ne? Koruma süresi ne? İşte A'dan Z'ye bilinmesi gerekenler

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu'na davet ettiği BioNTech aşısının mucitlerinden Dr. Uğur Şahin ile yaptığı ortak açıklamada "Önümüzdeki 3 ay içinde ülke genelinde COVID-19'a karşı çok yoğun bir BioNTech aşısı kampanyasının uygulamaya gireceğini" açıkladı.



Anlaşılan o ki özellikle önümüzdeki haziran ve temmuzda -eğer yine ve yeni bir aksilik olmaz ise(!)- halkımızın büyük bir bölümünü efsane aşı haline gelen ve "mRNA teknolojisi" ile üretilen BioNTech aşısıyla aşılama imkânı bulacağız. Bu haber sadece sizi beni değil, süreci baştan beri büyük bir dikkatle izleyen enfeksiyon ve halk sağlığı uzmanlarını da memnun etti.