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BioNTech aşısı kimlere yapılır? Kimlere yapılmaz? Etkinlik oranı ne? Koruma süresi ne? İşte A'dan Z'ye bilinmesi gerekenler
Türkiye gelecek üç ay boyunca Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin yönettiği BioNTech firması tarafından geliştirilen koronavirüs aşısıyla yoğun bir kampanya uygulayacak. "BioNTech aşısı kimlere uygulanmamalı", "Herkes bu aşıyı olabilir mi", "BioNTech aşısının koruma süresi ne kadar", "Aşının etkinlik oranı ne", "Sentetik MRNA ne yapıyor", "Spike proteini nedir"... Bu ve bunun gibi akla takılan tüm soruların yanıtlarını Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yanıtladı. İşte A'dan Z'ye BioNTech aşısı...
Giriş Tarihi: 24.05.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 09:49
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