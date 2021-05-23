Sinovac mı BioNTech mi? kritik araştırma! BioNTech ve Sinovac aşıları bizi ne kadar koruyor?

Doç. Dr. Savaşçı, "Biz de hastanemizde çalışma yürütüyoruz. Hem Sinovac aşısı hem de BioNTech aşısında hastaneye, kişilere ve sahaya yansımasını değerlendirecek bir çalışma yürütüyoruz. Kesin sonuçlarını kısa sürede açıklayacağız. 'Aşı bizi ne kadar koruyor' bunu ispatlamış olacağız. Sahada biz aşının çok etkili şekilde hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyacını azalttığını tespit etmiş durumdayız, bunu bilimsel veri tabanımızda da açıklamış olacağız" dedi.