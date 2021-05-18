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AstraZenaca ve BioNTech/Pfizer güçlerini birleştirdi | COVID-19'a karşı 'karışık doz aşılama' hamlesi! İşte şaşırtıcı sonuçlar

’da devlet destekli Carlos III Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, Covid-19 aşısının ilk dozunu alan kişilere ikinci doz olarak BioNTech/Pfizer aşısı uygulanmasının korona virüse karşı daha etkili olduğunu ortaya koydu. Yaşanan son dakika gelişmesinin ayrıtıları haberimizde...

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 18.05.2021 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021
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AstraZenaca ve BioNTech/Pfizer güçlerini birleştirdi | COVID-19'a karşı 'karışık doz aşılama' hamlesi! İşte şaşırtıcı sonuçlar

'dan umut veren 'Covid-19'da karışık doz aşılama' araştırması

Dünya genelinde korona virüse (Covid-19) karşı aşılamalar devam ederken, Covid-19 aşılarının birinci ve ikinci dozlarında farklı aşılar kullanılmasına yönelik denemeler de sürüyor.

SONUÇLAR UMUT VERİCİ

İngiltere'deki aşılamada farklı aşıların birlikte kullanılmasına ilişkin yapılan klinik deneylerin ardından İspanya'da karışık doz aşılamaya dair umut veren bir araştırma yayınlandı.

Devlet destekli Carlos III Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, AstraZenaca aşısının ilk dozunun ardından ikinci doz olarak BioNTech/Pfizer aşısı uygulanmasının korona virüse karşı daha etkili ve güvenli olduğunu ortaya koydu.

Araştırma sonuçlarına göre, karışık doz aşı uygulanan kişilerde, yalnızca yaptıranlara oranla yüzde 30-40 kat daha fazla bağışıklık tepkisi geliştirdiği belirlendi.

Araştırmanın, nadir görülen kan pıhtılaşması nedeniyle ülkede 60 yaş altına AstraZeneca uygulanmasının geçtiğimiz Nisan ayında askıya alınmasının ardından başlatıldığı belirtilerek, 600 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada, sadece birkaç kişide yan etki görüldüğü açıklandı.

Söz konusu yan etkinin ise herhangi bir aşılamada görülen normal yan etkiler olduğu kaydedildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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