Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu: 11 zanlı gözaltında

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

20 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu mahrem abi ve imamlar tarafından ardışık arandıkları tespit edilen, 5'i emekli personel, 4'ü muvazzaf, 11'i askeri okuldan ihraç edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

ZANLILARDAN 11'İNİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli Ankara, İzmir, Rize, Kayseri, Samsun ve Amasya'da belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 11'ini yakaladı.

Adreslerinde bulunamayan 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.