Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı hedef alan ABD'ye sert tepki

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Çelik şu ifadeleri kullandı:



"Holokost" felaketinin bizim dönemimimizde müfredata girmiş olması bile başlı başına Sn Cumhurbaşkanımızın ve partimizin "anti-semitizm"e karşı olduğunun güçlü bir göstergesidir.





Cumhurbaşkanımızın Filistinlileri katledenlere karşı olmasının Musevi karşıtlığı olmadığını izah etme gereği bile duymuyoruz. Ama Filistinlileri katledenlere karşı çıkmayı anti-semitizm olarak yaftalayanların Filistin düşmanı olmadıklarını izah etmeleri gerekir.