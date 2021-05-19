Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı hedef alan ABD'ye sert tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Başkan Erdoğan’ı hedef almasına sert tepki gösterdi. Şiddetle kınıyoruz ifadelerini kullanan Çelik, “Netenyahu hükümetinin zulmüne destek verenlerin kendi vicdan açıklarını Cumhurbaşkanımız hakkında yalan söyleyerek kapatması mümkün değildir.” dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Başkan Erdoğan'ı hedef almasına sert tepki gösterdi. Şiddetle kınıyoruz ifadelerini kullanan Çelik, "Netenyahu hükümetinin zulmüne destek verenlerin kendi vicdan açıklarını Cumhurbaşkanımız hakkında yalan söyleyerek kapatması mümkün değildir." dedi.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Çelik şu ifadeleri kullandı:
"Holokost" felaketinin bizim dönemimimizde müfredata girmiş olması bile başlı başına Sn Cumhurbaşkanımızın ve partimizin "anti-semitizm"e karşı olduğunun güçlü bir göstergesidir.
Cumhurbaşkanımızın Filistinlileri katledenlere karşı olmasının Musevi karşıtlığı olmadığını izah etme gereği bile duymuyoruz. Ama Filistinlileri katledenlere karşı çıkmayı anti-semitizm olarak yaftalayanların Filistin düşmanı olmadıklarını izah etmeleri gerekir.
ŞİDDETLE KINIYORUZ
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Sn Cumhurbaşkanımızı hedef almasını şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı anti-semitizmle suçlamak mantıksız ve doğru olmayan bir yaklaşımdır. Bu Cumhurbaşkanımız hakkında söylenmiş bir yalandır.
Filistinli çocukların katledilmesine "İsrail'in kendisini savunma" hakkı diyerek destek veren ABD sözcüleri, çatışmayı sonlandırma çabalarından bahsederek Cumhurbaşkanımızı kendi görüşlerine katılmaya davet ediyor...
Dünyanın vicdanı olan insanlar tüm ülkelerin başkentlerinde Cumhurbaşkanımızın görüşleriyle aynı şekilde İsrail zulmünü protesto ediyor. Cumhurbaşkanımızı eleştirenlerin asıl kendi görüşlerinden vazgeçmeleri gerekiyor.
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