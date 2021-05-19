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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı hedef alan ABD'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü  ’nın Başkan Erdoğan’ı hedef almasına sert tepki gösterdi. Şiddetle kınıyoruz ifadelerini kullanan Çelik, “ hükümetinin zulmüne destek verenlerin kendi vicdan açıklarını Cumhurbaşkanımız hakkında yalan söyleyerek kapatması mümkün değildir.” dedi.

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Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı hedef alan ABD'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü 'nın Başkan Erdoğan'ı hedef almasına sert tepki gösterdi. Şiddetle kınıyoruz ifadelerini kullanan Çelik, " hükümetinin zulmüne destek verenlerin kendi vicdan açıklarını Cumhurbaşkanımız hakkında yalan söyleyerek kapatması mümkün değildir." dedi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Çelik şu ifadeleri kullandı:

"" felaketinin bizim dönemimimizde müfredata girmiş olması bile başlı başına Sn Cumhurbaşkanımızın ve partimizin "anti-semitizm"e karşı olduğunun güçlü bir göstergesidir.



Cumhurbaşkanımızın Filistinlileri katledenlere karşı olmasının karşıtlığı olmadığını izah etme gereği bile duymuyoruz. Ama Filistinlileri katledenlere karşı çıkmayı anti-semitizm olarak yaftalayanların düşmanı olmadıklarını izah etmeleri gerekir.

ŞİDDETLE KINIYORUZ
Dışişleri Bakanlığı'nın Sn Cumhurbaşkanımızı hedef almasını şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı anti-semitizmle suçlamak mantıksız ve doğru olmayan bir yaklaşımdır. Bu Cumhurbaşkanımız hakkında söylenmiş bir yalandır.

Filistinli çocukların katledilmesine "'in kendisini savunma" hakkı diyerek destek veren ABD sözcüleri, çatışmayı sonlandırma çabalarından bahsederek Cumhurbaşkanımızı kendi görüşlerine katılmaya davet ediyor...

Dünyanın vicdanı olan insanlar tüm ülkelerin başkentlerinde Cumhurbaşkanımızın görüşleriyle aynı şekilde İsrail zulmünü protesto ediyor. Cumhurbaşkanımızı eleştirenlerin asıl kendi görüşlerinden vazgeçmeleri gerekiyor.

ABD'DEN SKANDAL AÇIKLAMA
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi halkıyla ilgili son zamanlarda yaptığı anti-Semitist açıklamalarını şiddetle kınıyoruz" denilmişti.

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