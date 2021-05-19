19 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Son dakika: Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika: Son dakika: Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberi... (MSB), 'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
ABONE OL
Son dakika: Son dakika: Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Tespit edilen mağara ve sığınaklarda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, ayrıca operasyona dair görüntüleri de paylaştı.

Pençe-Yıldırımda PKKya darbe PENÇE-YILDIRIM'DA PKK'YA DARBE

Memleket Meselesi | Sofi Nureddin kimdir? MEMLEKET MESELESİ | "SOFİ NUREDDİN" KİMDİR?
İşte terörist Sofi Nurettinin 30 yıllık kanlı geçmişi! İŞTE TERÖRİST SOFİ NURETTİN'İN 30 YILLIK KANLI GEÇMİŞİ!
Terör saldırısı için neden Diyarbakır seçildi? TERÖR SALDIRISI İÇİN NEDEN DİYARBAKIR SEÇİLDİ?
Pençe-Yıldırımda PKKya darbe PENÇE-YILDIRIM'DA PKK'YA DARBE
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA