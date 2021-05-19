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Son dakika: Son dakika: Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

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Giriş: 19.05.2021 17:40
Güncelleme:19.05.2021 17:44
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı. MSB'den yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Tespit edilen mağara ve sığınaklarda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.
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