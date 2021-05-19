Son dakika: Son dakika: Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

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MSB'den yapılan son dakika açıklamasında,ifadeleri kullanıldı.