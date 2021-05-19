19 Mayıs korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
19 Mayıs Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı sayıları açıklanmaya devam ederken, uyarılarda peş peşe geliyor. Türkiye'de salgına karşı tedbirler alınırken, bayramdan sonra günlük vaka sayısında artış görülmüştü. Türkiye'de dün açıklanan tabloya göre, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. İşte, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklanmaya devam ediyor. iyileşen ve ölüm son durum tablosu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılmaya başladı. Pandemi döneminde her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel yeni vaka sayısını açıklıyor. İşte, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?
19 Mayıs koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.
18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
Ağır hasta sayısı 2 bin 232 olarak kayda geçti, 10 bin 125 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 971 bin 245'e yükseldi.
Test sayısı 51 milyon 294 bin 8'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 139 bin 485, vefat sayısı 45 bin 186 oldu.
TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, 23.15 itibarıyla 26 milyon 743 bin 161'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, uygulanan birinci doz aşı sayısı 15 milyon 317 bin 816, ikinci doz aşı 11 milyon 425 bin 345 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını bildirdi.
BioNTech aşısına ilişkin bilgi veren Koca, toplam 90 milyon dozdan fazla aşının temin edilmesi yönünde anlaşmaların yapıldığını bildirdi.
Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını belirten Koca, "O rakamlar bu hafta Uğur hocanın ağzından duyulsun istiyorum." ifadesini kullandı.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde aşılama çalışmalarıyla birlikte kentteki vaka sayılarının yüzde 75 oranında azaldığını bildirdi.
Çiftçi, tam kapanma döneminde 3 bin 719 iş yeri, 1027 market, 4 bin 162 özel araç, 1329 toplu ulaşım aracı, 135 konaklama tesisi ve 9 bin 571 kişinin denetlendiğini, tedbirlere aykırı davranan 104 kişiye idari para cezası uygulandığını belirtti.
Etkin denetimlerin yanı sıra vatandaşların uyumlu davranışları ile aşılama çalışmalarının olumlu sonuç verdiğini vurgulayan Çiftçi, "Bu sayede vaka sayımız yaklaşık yüzde 75 oranında düşmüştür." ifadesini kullandı.
Kars'ta iki köyde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaş sağlığının korunması amacıyla Akyaka ve Arpaçay ilçelerine bağlı Boyuntaş ile Küçükçatma köyleri için karantina kararı alındı.
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- 19 Mayıs korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
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