19 Mayıs korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Ağır hasta sayısı 2 bin 232 olarak kayda geçti, 10 bin 125 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 971 bin 245'e yükseldi.

Test sayısı 51 milyon 294 bin 8'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 139 bin 485, vefat sayısı 45 bin 186 oldu.