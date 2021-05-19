İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP ile olan ortak Erdoğan-Netanyahu söylemi! İşte o sözlerin detayları

HDP İLE İYİ PARTİ'NİN SÖYLEMİ AYNI



HDP ile İYİ Parti'nin söylemlerinin aynı olduğunu DHP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un meclis konuşmasındaki sözleri ortaya çıkardı. Özsoy, Netanyahu siyasi durumuyla AK Parti'nin 7 Haziran 2015 yılındaki genel seçimlerdeki tutumunu özleştirerek çirkin bir benzetme yaptı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, TBMM'deki konuşmasında İYİ Parti gibi bir söylem kullanarak, "Netenyahu'nun imdadına bir Gazze saldırısı daha bu şekilde yetişmiş oldu. Hem yolsuzluk davalarıyla boğuşan hem de seçim sonuçları kötü geçen hükümet kuramayan Netenyahu Gazze'ye saldırarak, Filistin'i tekrar kan gölünü çevirerek siyasi pozisyon tutmaya çalışıyor. Açıkçası ben buna bakarken, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 7 Haziran sonrası sürecine biraz benzettim. Teşbihte hata olmaz derler" ifadelerini kullandı.

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