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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP ile olan ortak Erdoğan-Netanyahu söylemi! İşte o sözlerin detayları

İYİ Parti Genel Başkanı 'in 'in katil başbakanı Netanyahu için "Bir anlamda sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu" ifadesini kullanmasına tepkiler çığ gibi büyürken ve İYİ Parti'nin söylem benzerliğine ilişkin ilginç bir detay ortaya çıktı. HDP ve İYİ Parti’nin Netanyahu söyleminin aynı olduğu HDP Milletvekili TBMM konuşmasıyla gündeme geldi. İşte Özsoy'un o sözleri...

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Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP ile olan ortak Erdoğan-Netanyahu söylemi! İşte o sözlerin detayları

İYİ Parti Genel Başkanı , meclis grup toplantısında Cumhurbaşkanı için "Bir anlamda sayın Erdoğan'ın versiyonu" diyerek Başkan Erdoğan'ı İsrail Başbakanı 'ya benzetmişti. Siyaset dünyasından Akşener'in bu sözlerine çok sert yanıtlar gelmişti.

"AHLAK DIŞI BİR SAPMADIR"

İlk olarak Sözcüsü Akşener'e tepki göstermişti. Çelik, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri en şiddetli şekilde kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın çocuk çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netanyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir. Netanyahu'nun en çok rahatsız olduğu ve İsrail zulmüne karşı küresel ölçekte oluşan bilinç ve farkındalığın mimarlarının başında Sayın Cumhurbaşkanımız gelmektedir. Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile yan yana zikretmek sadece Netanyahu'yu sevindirme gayretidir. Filistin davasının en güçlü savunucusu olan Cumhurbaşkanımızı, Filistinli çocukların katilleri ile yan yana getirmek ahlak dışı bir sapmadır" demişti.

Akşener'in çirkin benzetme! AKŞENER'İN ÇİRKİN BENZETME!

HDP İLE İYİ PARTİ'NİN SÖYLEMİ AYNI

ile İYİ Parti'nin söylemlerinin aynı olduğunu DHP Diyarbakır Milletvekili 'un meclis konuşmasındaki sözleri ortaya çıkardı. Özsoy, Netanyahu siyasi durumuyla AK Parti'nin yılındaki genel seçimlerdeki tutumunu özleştirerek çirkin bir benzetme yaptı.
Milletvekili Hişyar Özsoy, TBMM'deki konuşmasında İYİ Parti gibi bir söylem kullanarak, "Netenyahu'nun imdadına bir Gazze saldırısı daha bu şekilde yetişmiş oldu. Hem yolsuzluk davalarıyla boğuşan hem de seçim sonuçları kötü geçen hükümet kuramayan Netenyahu Gazze'ye saldırarak, Filistin'i tekrar kan gölünü çevirerek siyasi pozisyon tutmaya çalışıyor. Açıkçası ben buna bakarken, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 7 Haziran sonrası sürecine biraz benzettim. Teşbihte hata olmaz derler" ifadelerini kullandı.

Akşener'in 'Netanyahu' benzetmesine siyasilerde tepki AKŞENER'İN 'NETANYAHU' BENZETMESİNE SİYASİLERDE TEPKİ
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