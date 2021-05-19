İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP ile olan ortak Erdoğan-Netanyahu söylemi! İşte o sözlerin detayları
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İsrail'in katil başbakanı Netanyahu için "Bir anlamda sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu" ifadesini kullanmasına tepkiler çığ gibi büyürken HDP ve İYİ Parti'nin söylem benzerliğine ilişkin ilginç bir detay ortaya çıktı. HDP ve İYİ Parti’nin Netanyahu söyleminin aynı olduğu HDP Milletvekili Hişyar Özsoy TBMM konuşmasıyla gündeme geldi. İşte Özsoy'un o sözleri...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, meclis grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Bir anlamda sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu" diyerek Başkan Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzetmişti. Siyaset dünyasından Akşener'in bu sözlerine çok sert yanıtlar gelmişti.
"AHLAK DIŞI BİR SAPMADIR"
İlk olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Akşener'e tepki göstermişti. Çelik, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri en şiddetli şekilde kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın çocuk çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netanyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir. Netanyahu'nun en çok rahatsız olduğu ve İsrail zulmüne karşı küresel ölçekte oluşan bilinç ve farkındalığın mimarlarının başında Sayın Cumhurbaşkanımız gelmektedir. Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile yan yana zikretmek sadece Netanyahu'yu sevindirme gayretidir. Filistin davasının en güçlü savunucusu olan Cumhurbaşkanımızı, Filistinli çocukların katilleri ile yan yana getirmek ahlak dışı bir sapmadır" demişti.
HDP İLE İYİ PARTİ'NİN SÖYLEMİ AYNI
HDP ile İYİ Parti'nin söylemlerinin aynı olduğunu DHP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un meclis konuşmasındaki sözleri ortaya çıkardı. Özsoy, Netanyahu siyasi durumuyla AK Parti'nin 7 Haziran 2015 yılındaki genel seçimlerdeki tutumunu özleştirerek çirkin bir benzetme yaptı.
HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, TBMM'deki konuşmasında İYİ Parti gibi bir söylem kullanarak, "Netenyahu'nun imdadına bir Gazze saldırısı daha bu şekilde yetişmiş oldu. Hem yolsuzluk davalarıyla boğuşan hem de seçim sonuçları kötü geçen hükümet kuramayan Netenyahu Gazze'ye saldırarak, Filistin'i tekrar kan gölünü çevirerek siyasi pozisyon tutmaya çalışıyor. Açıkçası ben buna bakarken, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 7 Haziran sonrası sürecine biraz benzettim. Teşbihte hata olmaz derler" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 5.000 TL hibe ne zaman verilecek? Esnafa hibe destek başvurusu nereden, nasıl yapılır? E-Devlet başvuru...
- 19 Mayıs kapanma, sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları! Anlamlı, farklı en güzel Atatürk görselli 19 Mayıs mesajları...
- Ev sahibi olanları yakından ilgilendiriyor! Bazı istisnalar var! Emlak vergisi ödemeleri için...
- Hareketlenme başladı, rekor tazeledi! Bankaların adımı gecikmedi! 25.000 ve 50.000 32 günlük mevduat faizi...
- ŞOK çarşamba indirimleri dikkat çekiyor! 19 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste
- 27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? POMEM spor ve parkur mülakatları hangi tarihte yapılacak?
- 1 yıl erteleme, 5 yıl taksitlendirme fırsatı! Çiftçi borçları ertelenecek mi? T.C Kimlik no ile Ziraat Bankası sorgulama...
- 19 Mayıs 1919 şiirleri: 1, 2, 3, 4 kıtalık 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler
- ATA AÖF final sınav tarihleri ne zaman? 2021 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı online mı?
- Talep patlaması, kaçırılmayacak fırsat! Faizler sıfırlandı, 50.000 liraya kadar indirim! Fiat, Dacia, Renault, Opel, KİA...
- Kredi müjdesi kafa karıştırdı! Bankaların yeni faiz oranları ters düz! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank, TEB...