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Son dakika: Diyarbakır'da terör saldırısı

Son dakika haberi... 'da terör saldırısı düzenlendi. Alınan bilgiye göre saldırıda can kaybı gerçekleşmedi. İçişleri Bakanı Soylu yaptığı açıklamada, iki maket uçakla saldırı düzenlendiğini maket uçakların etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
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Son dakika: Diyarbakır'da terör saldırısı

Son dakika haberi... 8. Ana Jet Üssü'nde şiddetli patlama meydana geldi. Bölücü terör örgütü PKK'nın saldırısında can kaybı yaşanmadı.

Diyarbakır'da terör saldırısı! A Haber olay yerinde DİYARBAKIR'DA TERÖR SALDIRISI! A HABER OLAY YERİNDE

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Saldırıya ilişkin Twitter'dan açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '' Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur.'' ifadelerini kullandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: HERHANGİ BİR HASAR YOK

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00:30 civarında maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Üssümüzde herhangi bir hasar ve zaiyat meydana gelmemiştir. Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır.'' denildi.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ: SALDIRIDA KULLANILAN MAKET UÇAKLAR DÜŞÜRÜLDÜ

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketiyle saldırı girişiminde bulunulduğunu, maket uçağın düşürüldüğünü, herhangi bir zayiatın mevcut olmadığını açıkladı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketiyle bir saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi. Söz konusu saldırı maketinin düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığında herhangi bir zayiatın mevcut olmadığı belirtildi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Öte yandan saldırının ardından kent genelinde operasyon başlatıldı. Operasyon karadan ve havadan devam ederken, bölgedeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

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