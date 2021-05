İşte FETÖ'nün 30 Mart 2014, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde HDP’ye verdiği açık desteğin delilleri

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran; FETÖ'nün 30 Mart 2014, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde HDP'ye açık destek verdiğini söyledi.



Kıran; 12 Haziran 2011 milletvekili seçimlerinde polis, asker ve memurların oturduğu lojmanlarda yüzde 2-3 oy alabilen HDP'nin, 30 Mart 2014 yerel seçimlerde oyunu yüzde 25'lere çıkardığını, 7 Haziran milletvekili seçimlerinde oyunu ise yüzde 75-80'lere yükseldiğini ifade etti.



HDP-FETÖ arasında gerçekleşen ittifakın kronolojisi şöyle:



ÜNER: "HDP'YE VERECEZ İŞTE TAKTİK OY YAPACAM"



7 Haziran seçimleri öncesinde İstanbul'dan bağımsız milletvekili adayı olan ancak daha sonra çekilen başkomiser Mehmet Akif Üner'in, Bingöl'de görev yapan bir polis memurunu HDP'ye oy vermesi için nasıl ikna ettiği dinleme kayıtlarına yansıdı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda Mart ve Nisan aylarında telefonu dinlenen şüpheli ve şu anda Silivri Cezaevi'nde olan Mehmet Akif Üner'in konuşması kayıtları şöyle:



İSMAİL Y.A.: Yani burda ya HDP'ye onlar ki muhtemelen 3-0 çıkacak burda.

ÜNER: Ya belli olmaz, sen de işte taktik oyu yapacan HDP'ye verecen İsmail, götürüp ... mi atacan?

İSMAİL Y.A.: He he he bakalım.

ÜNER: Oy oy kullanmamak demek, zaten AK Parti'ye yarıyor ki yani oy kullanmaman adamlara yarıyor, bir oy bir oy.

İSMAİL Y.A.: Ya orası öyle de bir yerde de işte hani terörü destekleyen bir gruba oy vermek var.

ÜNER: Ya işte Selo Başkanın yapıcı konuşmalarına oy verdim diye avutacaksın kendini, teröre değil.

İSMAİL Y.A.: O zaman... (...)

ÜNER: Oy verirsen olmaz öbürüne verirsen işte Selo Başkanı dinledim ümit vaadetti bana ben de ona verdim dersin. Sonra i...e çıktı teröre destek verdi dersin... önceden de AK Parti'ye verdik, onlar da hırsız çıktı, dersin ya bişey olmaz.

İSMAİL Y.A.: Yok Allah'a şükür bugüne kadar hiç onlara oy vermedim.

ÜNER: Yani.

İSMAİL Y.A.: Öyle bir ... yok.

ÜNER: Alternatifin yok. Bana da veremeyeceğine göre.

İSMAİL Y.A.: Ya işte öyle bi şansımız olsaydı o daha iyi olacaktı.

ÜNER: Yani taktik yapacan İsmail.

İSMAİL Y.A.: Ya büyük ihtimalle öyle olacak.

ÜNER: Ha!

İSMAİL Y.A.: Büyük ihtimal öyle olacak gibi zaten.

ÜNER: Ya mantıklı söylüyorum yani... Basacan HDP'ye yani. Gerçi HDP de gider onlarla şey yapar da en azından Meclis'e girmesi onların aleyhine yani.

İSMAİL Y.A.: Sayı olarak düşmeleri.

ÜNER: Dostumun düşmanı dostumdur filan. Öyle işte, taktik yap İsmail! Gözünü kapat, bas HDP'ye, bişey olmaz.

İSMAİL Y.A.: Tamam abi he he.

ÜNER: MHP'ye ver dicem olmaz, o pusulada yer yoktur belki onda.

İSMAİL Y.A.: Burda onlar imkansız ötesi bişey zaten ya o zaman oy hakikaten boş boşa gider.

ÜNER: Yani işte önemli olan bu seçim oyunun boşa gitmemesini sağlamak yaa.

İSMAİL Y.A.: Aynen bakalım.

ÜNER: Bu ara Selo Başkan iyi konuşuyo ya, işte sen de öyle avutursun kendini.

İSMAİL Y.A.: He he he öyle yapacaz artık başka yolumuz yok.

ÜNER: Başka alternatifi yok yapacak bişey yok.



ERDOĞAN: "PARALEL YAPI BURALARDA ÇOK İYİ ÇALIŞMIŞ"

6 Nisan 2014- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bazı gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleriyle İstanbul'da Adile Sultan Sarayı'nda bir araya geldi. Erdoğan, "Güneydoğu illerindeki bazı sandıklardan çıkan sonuç oldukça ilginç… Bu illerde askerin ve polisin oy kullandığı sandıkların birçoğundan BDP birinci parti çıkmış. Paralel yapı buralarda çok iyi çalışmış" dedi



KAPLAN: "ŞIRNAK'TA BAZI TUGAY SANDIKLARINDA DÖRTTE BİR ORANINDA OY ALDIK"

18 Nisan 2014- BDP Şırnak milletvekili Hasip Kaplan: "Yerel seçimlerde Güneydoğu'da askerden polisten oy alamaya başladık. Şırnak'ta bazı tugay sandıklarında dörtte bir oranında oy aldık. Samimiyetimiz o cenahta da karşılık buldu"

12 Kasım 2014- Zaman Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı: "Cemaate sempati duyan insanlar oylarını (...) Güneydoğu'da BDP'ye verdi.."