Son dakika: Meral Akşener’den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tepki çeken "Netanyahu" benzetmesi! Tepki yağdı: En hafif tabiriyle saygısızlıktır

Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına dair konuşmasında çirkin bir benzetmede bulundu. Başkan Erdoğan’ı, işgalci İsrail’in katliamlarının bir numaralı sorumlusu İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzetti. "Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" ifadesini kullanarak skandala imza attı. Skandal açıklamaya tepki yağdı. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özaslan A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kırkpınar, "Kasıtlı ve maksatlı bir girişim var" dedi. Özaslan ise "Böyle bir kıyaslamanın yapılması en hafif tabiriyle saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına dair konuşmasında çirkin bir benzetmede bulundu. Başkan Erdoğan'ı, işgalci İsrail'in katliamlarının bir numaralı sorumlusu İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzetti. "Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" ifadesini kullanarak skandala imza attı. Skandal açıklamaya tepki yağdı. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özaslan A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

KASITLI VE MAKSATLI

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar:

Son zamanlarda yapılan bu tip çalışmaların, bu tip açıklamaların maksatlı olduğu kanaatindeyim. Akşener'in benzetme yapması özellikle bu HDP ile olan ittifaklarının son zamanlarda gündeme gelmiş olması ve bundan çok rahatsız olmaları aslında bunu çok daha eskiye götürebiliriz. HDP'ye bakanlık verilmesi huşunda uzun süreden beri CHP-İP- Saadet Partisi HDP ile birlikte ortak ittifak içindeler. Zaman zaman ortaklık gizlense de Dursun Çiçek, Gürsel Tekin gibi isimler ortaklıklarını alenen itiraf ettiler. Bunların hepsi planlı programlı işleyen bir taraftan düğmeye basılmış ve o programlarına devam ediyorlar.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özaslan:

Her şeyden önce Netanyahu'nun İsrail'in Başbakanı olduğunu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın da Türkiye Cumhuriyeti devletinin Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Baktığınız zaman İsrail devletinin bir devlet politikası olarak kendi vatandaşlarına yönelik sistematik baskı, yıldırma, öldürme, yaralama gibi pek çok insan hakları ve insancıl hukuk kuralları ihlal ederek bir devlet terörizmi uyguladığını biliyoruz bunu bütün dünya kabul ediyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti ise terörizmle mücadele ediyor. Türkiye'nin sınır içinde ve dışında yaptığı operasyonlarda, sivillere yönelik insancıl hukuk kurallarını hassasiyetle gözettiğini bütün dünya kabul ediyor. Dolayısıyla böyle bir kıyaslamanın yapılması en hafif tabiriyle saygısızlıktır. Gerek Türk devletine gerek Türk devlet geleneğinin ve mevcut devletin temsil noktasındaki en üst düzeydeki devletin bir numarasındaki kişiye yapılması bakımından da büyük bir ayıptır. Bunu şiddetle kınıyoruz. Böyle bir hakaret kabul edilemez.